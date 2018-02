Ritorno alla vittoria in campionato per la Sigel Marsala Volley L' analisi

GIGI BUFFON A TIKI TAKA/ Tra il Ritorno in Nazionale e l'addio alla Juventus : Il capitano della Juventus GIGI BUFFON, questa sera ospite a TIKI TAKA, ha accettato la proposta del ct GIGI Di Biagi di difendere la porta della Nazionale per le prossime gare.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne - deluso dal Ritorno di Lorenzo alla corte di Sara : Al trono classico di Uomini e Donne, Nicolò Fabbri non nasconde la sua delusione dopo aver saputo che Sara ricomincerà a frequentare anche Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:08:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : nell’andata dei quarti di finale Budapest-Padova 7-7. Tutto rinviato alla gara di Ritorno : Finisce con un prezioso pareggio in trasferta per Padova l’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: la formazione patavina impatta sul 7-7 in casa delle magiare del Budapest e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a fine marzo. gara sempre in equilibrio: nella prima frazione magiare avanti con Steffens, pari di Queirolo. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, con ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il Ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...

Fiorello - Ritorno in Rai con un grande show? / "Sanremo e Bibi Ballandi mi hanno dato coraggio" : Fiorello, ritorno in Rai con un grande show?: l'indiscrezione dal blog di Davide Maggio dopo una conversazione con lo showman. Lo rivedremo in video nella prossima stagione tv?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:30:00 GMT)

Perché con il Ritorno alla fatturazione a un mese guadagnano solo i gestori : Sembrerebbe quasi un film con Totò, nel quale lo sprovveduto di turno acquista la fontana di Trevi della situazione credendo di aver fatto un acquisto fenomenale. Invece stiamo parlando delle bollette che ogni mese i consumatori pagano. Adesso si può di nuovo dire 'a un mese', dato che il Tar ha riconosciuto definitivamente l'illegalità delle bollette a 4 settimane. Ma con questo scherzetto, ci hanno guadagnato solo i gestori telefonici. Vi ...

Agcom : Ritorno alla fatturazione mensile. Nuove diffide agli operatori : Agguerrita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul tema bollette a 28 giorn i. Il Consiglio dell' Agcom , presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di ...

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : inizia il girone di Ritorno. Riprende la caccia al Catania : Archiviata la prima fase di Europa Cup, con il Setterosa che si è qualificato alla Final Six, la Pallanuoto femminile italiana, è tornata a guardare ai club e, dopo le finali di Coppa Italia, con il trofeo conquistato dal Catania, domani si rituffa nel campionato di Serie A1, dove è in programma la prima giornata del girone di ritorno. Il Catania capolista fa visita alla Florentia in un match che, sulla carta, non dovrebbe avere storia, con le ...

Serie B - gli anticipi e i posticipi dalla 9ª alla 12ª giornata di Ritorno : MILANO - Sono stati resi noti dalla Lega di Serie B gli anticipi e posticipi dalla nona alla dodicesima giornata di ritorno. CALENDARIO Serie B 9ª giornata di ritorno Sabato 10 Marzo 2018 Ore 18.

Un posto al sole/ Il Ritorno di Alberto Palladini (Anticipazioni 15 febbraio) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 febbraio: Alberto Palladini è di nuovo libero e incontra per caso Sandro. Quale sarà la sua reazione e quella degli altri vicini di casa?(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Montalbano da record : 11 - 3 milioni davanti alla tv per il Ritorno della fiction : Ascolti record per l'episodio 'La giostra degli scambi' della serie Il Commissario Montalbano, che segna il ritorno su Rai1 delle due nuove inchieste del poliziesco tratto dall'omonimo romanzo di ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : Ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

INFORTUNIO LICHTSTEINER/ Problema alla coscia - salta il Ritorno in Champions dopo il reinserimento in lista : INFORTUNIO LICHTSTEINER, Juventus: il terzino svizzero salta la gara con il Tottenham per un Problema alla coscia. salta il ritorno tra i convocati dopo il reinserimento in lista Champions.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:37:00 GMT)