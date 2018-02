Risultati Serie B Classifica aggiornata | l' Empoli vola | il Palermo è sotto! Diretta gol

I Risultati di Serie B : la diretta gol LIVE : Vietato fermarsi in Serie B, campionato al centro di un autentico tour de force: tre turni di partite nell'arco di 8 giorni, scatto da non fallire sul rettilineo finale della stagione. Ecco quindi che ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score (28^ giornata) : Risultati Serie B, 28^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score. Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: la capolista Empoli ospita l'Avellino allo stadio Castellani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:03:00 GMT)

Risultati Serie A 24 e 25 febbraio 2018 : In questi ultimi giorni di febbraio si è giocato il campionato di calcio di Serie A e alcuni Risultati sono stati davvero inaspettati per alcuni tifosi. Ad aprire la giornata ci ha pensato il Bologna che ha ospitato in casa il Genoa il giorno 24 febbraio 2018 alle ore 18.00. Il risultato finale è stato positivo per la squadra di casa che ha superato senza grosse difficoltà gli avversari per due reti a zero. Ad aprire le marcature ci ha pensato ...

DIRETTA Risultati Serie A : in campo Cagliari Napoli 0-2 LIVE : In campo Cagliari-Napoli 0-2 LIVE LA CRONACA 42' GOL DEL Napoli! MERTENS! 41' Napoli sempre cortissimo, la squadra di Sarri non concede la profondità al Cagliari, i cui attacchi si infrangono al limite dell'area 38' Brutto errore di ...

DIRETTA Risultati Serie A : in campo Cagliari Napoli 0-1 LIVE : In campo Cagliari-Napoli 0-1 LIVE LA CRONACA 29' Allan si allarga sulla destra e crossa basso all'indietro, Callejon impatta al volo incrociando alle spalle di Cragno! 28' GOL DEL Napoli! CALLEJON ! 26' Superato il primo quarto di ...

DIRETTA Risultati Serie A : in campo Cagliari Napoli 0-0 LIVE : In campo Cagliari-Napoli 0-0 LIVE LA CRONACA 9' Avvio su ritmi alti. Il Napoli fa la partita e prova a mandare a vuoto il pressing dei giocatori del Cagliari con un giropalla piuttosto rapido 6' PAVOLETTI! Risponde il Cagliari! Cross di ...

Serie B Old Wild West - I Risultati della 24giornata : Serie B OLD Wild West GIRONE A 24giornata Witt-Acqua S. Bernardo Alba-La Buca del Gatto Basket Cecina 87-72 Super Flavor Milano-Winterass Omnia Basket Pavia 80-85 Use Basket Computer Gross Empoli-...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Cutrone-Calabria - il vivaio lancia il Milan! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Il Milan vince anche all’Olimpico battendo la Roma, la Lazio torna al terzo posto. Juventus Atalanta è rinviata per neve(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - tutti i gol della 26/ma giornata : giornata segnata dalla doppietta di Milinkovic Savic e dall'eurogol di Zapata. Dopo Weah, Berti, Baggio, B.Peres e Zappacosta, tanto per citarne alcuni, è il turno del colombiano Duvan Zapata 'firmare'...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il Lecce cade in casa - vince il Trapani : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A e C. Altra occasione persa dal Pisa, il Lecce cade al Via del Mare e il Trapani guadagna tre punti(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:21:00 GMT)