Risparmio gestito | a gennaio raccolta positiva per 9 | 9 miliardi

Risparmio gestito - la raccolta netta sfiora i 100 miliardi nel 2017 : Teleborsa, - La raccolta netta del Risparmio gestito sfiora i 100 miliardi di euro nel corso del 2017 . L'anno si è chiuso infatti con un saldo positivo per oltre 97 miliardi di euro e un patrimonio ...

Mediobanca - ricavi e utili spinti dal Risparmio gestito. Nagel : "Daremo più cedole" : Alberto Nagel è pronto ad allargare i cordoni della borsa di Mediobanca: «Se non troviamo opportunità in tema di fusioni e acquisizioni e continuiamo ad avere capitale in eccesso», dice l'ad, «si ...

"Porteremo alla Borsa di Shanghai il Risparmio gestito dei cinesi" : L'ad di Ubi: un piano per accelerare la vendita degli Npl. All'assemblea in autunno Cda unico e addio al duale «Non mi aspetto una tempesta perfetta, niente crisi delle Borse, ma solo una correzione ...

Risparmio gestito - nel 2017 raccolta vicina ai 100 miliardi di euro : (Teleborsa) - Sotto la spinta delle gestioni collettive, il 2017 si chiude provvisoriamente con 97,5 miliardi di euro di sottoscrizioni nette (+2,3 mld il dato registrato a dicembre). Lo rivela ...

Brexit - è allarme rosso sull’industria del Risparmio gestito inglese : Solo ora il Governo May si sta rendendo conto dell’enorme pericolo che corre il settore dell’asset management britannico, con i suoi otto trilioni di sterline. Parigi in particolare sembra determinata a strappare a Londra una fetta di questa colossale torta...

Risparmio gestito - parte Mifid 2 Cosa cambia con la direttiva Ue Tra luci e ombre... L'analisi di Affari : Il 3 gennaio 2018 è una data storica per il Risparmio gestito europeo: entra infatti in vigore la direttiva Mifid 2 sui mercati e gli strumenti finanziari, assieme al regolamento Priips, sui prodotti assicurativi e d’investimento “preconfezionati”. E’ la maggiore rivoluzione normativa di sempre e doterà le autorità del potere d’intervenire direttamente sui prodotti e servizi. Se fosse già stata in vigore la Consob avrebbe ad esempio potuto ...

Risparmio gestito - a novembre le reti raccolgono 2 - 2 miliardi di euro : (Teleborsa) - Andamento positivo per il Risparmio gestito in Italia alla fine del 2017 . A novembre Assoreti indica una r accolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'...

Risparmio gestito - da inizio anno raccolti 40 mld in più rispetto al 2016 : (Teleborsa) - 2017 positivo sul fronte della raccolta del Risparmio gestito . Mancano ancora i numeri relativi al mese di dicembre, ma secondo i dati rilevati dall'Ufficio Studi di Assogestioni ...

Accordo Poste-Anima sul Risparmio gestito : Poste Italiane e Anima Holding hanno sottoscritto un nuovo Accordo vincolante per rafforzare la partnership già in essere nel settore del risparmio gestito. Con la sottoscrizione del MoU, Poste e ...

Poste rafforza il sodalizio con Anima nel Risparmio gestito : (Teleborsa) - Poste Italiane rafforza la partnership con Anima Holding nella gestione del risparmio , siglando un accordo per la gestione degli attivi sottostanti a polizze Vita del Ramo I di Poste ...