Ricerca | chi vota il tuo amico? Strategie per evitare il flop dei sondaggi

"I figli invecchiano il Dna di una donna di 11 anni". La Ricerca su New Scientist : Mettere al mondo un figlio cambia la vita di una donna. Ma non solo: secondo un nuovo studio, cambia anche il suo DNA, invecchiandolo di almeno 11 anni. A dirlo è una ricerca, pubblicata sulla rivista "Human Reproduction" e riportata anche da New Scientist, condotta su 2000 donne americane in età riproduttiva. Stando a quanto osservato, coloro che avevano dato alla luce un bambino presentavano dei marker genetici alterati e un ...

Fondazione commercialisti - esposto all’Anac : “Opacità nell’assegnazione di incarichi di Ricerca retribuiti” : La Fondazione nazionale commercialisti mette in palio delle borse di ricerca. Ma all’indomani dell’assegnazione iniziano i malumori che sfociano in una segnalazione all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. A voler far piena luce sui meccanismi di attribuzione delle borse di studio è Giovanni Esposito, dottore commercialista, revisore contabile e anche piccolo azionista del ...

I nomi farlocchi dei social network e dei motori di Ricerca nelle serie tv : È sempre più difficile per scrittori e sceneggiatori raccontare storie contemporanee senza coinvolgere motori di ricerca, app di smartphone e social network. Il problema si presenta soprattutto per le serie tv e in particolare nelle sequenze in cui è necessario nominare o addirittura mostrare il sito o il social media in quanto elemento fondamentale della narrazione. Pur essendo Facebook, Twitter o Google nomi e marchi che fanno parte del ...

Ricerca : creato occhio artificiale - “mette a fuoco in automatico” : Ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences hanno sviluppato un occhio artificiale piatto, controllato elettronicamente: è caratterizzato – si spiega su su “Science Advances” – da un sistema adattivo con metalenti in silicone (più sottili di un foglio di carta e leggerissime), montato su un polimero trasparente, senza elettrodi. L’occhio artificiale consente messa a fuoco, ...

Viaggio e massaggio in Thailandia alla Ricerca del benessere perduto fra antichi riti e nuove regole : Per gli stressati del terzo millennio la Thailandia è la meta giusta. Nuovo regno del benessere, storicamente e turisticamente famosa per la sua accogliente atmosfera di relax tropicale, sta tornando alla ribalta per i suo massaggi terapeutici amatissimi (soprattutto dagli uomini) oggi finalmente garantiti da nuove affidabili normative. Con la sua lunga storia di medicine tradizionali e pratiche meditative buddiste, il "Regno del Siam" ...

Ricerca : creati primi embrioni chimera pecora-uomo. : Roma, 19 feb. , AdnKronos Salute, - Dalla fantascienza alla scienza, il passo è sempre più breve. La coltivazione di organi umani da destinare ai trapianti all'interno di altri animali si avvicina, grazie all'annuncio di un team di scienziati che ha sviluppato ...

Ricerca : creati primi embrioni chimera pecora-uomo : Facebook Twitter tweet Roma, 19 feb. , AdnKronos Salute, - Dalla fantascienza alla scienza, il passo è sempre più breve. La coltivazione di organi umani da destinare ai trapianti all'interno di altri animali si avvicina, grazie all'annuncio di un team di scienziati che ha sviluppato ...

Ricerca : creati primi embrioni chimera pecora-uomo : Roma, 19 feb. , AdnKronos Salute, Dalla fantascienza alla scienza, il passo è sempre più breve. La coltivazione di organi umani da destinare ai trapianti all'interno di altri animali si avvicina, grazie all'annuncio di un team di scienziati che ha sviluppato ...

Ricerca - creati embrioni ibridi pecora-uomo : le prime chimere “non devono fare paura” : “La notizia che arriva dagli Usa è un passo avanti verso la realizzazione di organi xenogenici, ovvero organi umani coltivati all’interno di animali, per rispondere alla richiesta dei tanti in attesa di trapianto: 9.000 persone solo in Italia, secondo le stime“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, in riferimento alla creazione dei ...

Mais ogm : per Ricerca italiana non vi sono rischi per la salute - : La scienza però da una risposta completamente diversa: non vi è nessuna evidenza di ciò. Questo è quanto emerge da una ricerca realizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'Università di ...

Mais ogm - la Ricerca : 'Nessun rischio per la salute umana' : Roma, 15 feb. , askanews, La coltivazione di Mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche ...

Mais ogm - la Ricerca : "Nessun rischio per la salute umana" : Roma, 15 feb. , askanews, - La coltivazione di Mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze ...

Ricerca : il Mais OGM non è rischioso per la salute umana : Uno studio condotto dalla Scuola Superiore Sant’Anna e Università di Pisa, pubblicato su Scientific Reports, ha rilevato che il Mais OGM non sarebbe rischioso per la salute umana: si tratta della prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo. Dalla Ricerca non è emersa “alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal Mais transgenico“. Lo studio ha analizzato i dati ...

Ricerca : che volto avevano gli antichi egizi? La Tac lo svelerà a Brescia : Che volto avevano Cleopatra & Co? Le fattezze degli antichi egizi saranno svelate dalla Tac, lunedì 19 febbraio presso la Gemini Rx di Travagliato, struttura Bresciana specializzata in diagnostica per immagini. Alle 19 – rigorosamente in orario extra-lavorativo, così da non interferire con le prestazioni ai pazienti – l’équipe multidisciplinare del Mummy Project Research diretta da Sabina Malgora, archeologa esperta di ...