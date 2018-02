Real Madrid | altra clamorosa debacle | fa festa l’Espanyol

Psg - Neymar non ci sarà con il Real Madrid : Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid L’impietoso esito degli esami alla caviglia destra di Neymar ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente del Psg: “Distorsione alla caviglia e microfrattura al quinto metatarso”. Il club parigino non ha diffuso informazioni riguardo ai tempi di recupero ma per un problema di questo tipo è necessario […] L'articolo Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid sembra essere il ...

Barça-Real Madrid il 6 maggio : Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, con inizio alle ...

Spagna : Barca-Real Madrid il 6 maggio : ROMA, 27 FEB - Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, ...

Infortunio Neymar - ‘dramma’ Psg : quasi certo il forfait contro il Real Madrid! : 1/12 AFP/LaPresse ...

Neymar - distorsione alla caviglia e microfrattura al piede : salta il Real Madrid. Out anche Marquinhos : Parigi in attesa: il momento è di quelli delicati. Tra una settimana ci sarà il ritorno di Champions League tra Psg e Real Madrid , 3-1 per i Blancos al Bernabeu, ndr, , e la squadra di Unai Emery non ...

Calciomercato Real Madrid - idea Martial per giugno : Come riferito da 'RMC Sport', gli spagnoli campioni d'Europa e del Mondo in carica hanno messo nel mirino il francese del Manchester United .

Probabili Formazioni Espanyol-Real Madrid Liga 27-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Espanyol-Real Madrid, 26^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 20:00. Zidane rilancia Hernandez e Kovacic, mentre Flores si affida a due punte di peso per bucare la difesa Merengues. All’Estadio Cornellà-El Prat l’Espanyol proverà a fermare la cavalcata del Real Madrid di Zinedine Zidane in quello che sarà il penultimo posticipo della 26esima giornata della Liga Spagnola di quest’anno. Ci ...

Infortunio Neymar - l’esito degli accertamenti e le ultime in vista del Real Madrid : 1/14 ...

Real Madrid - è concreta la pista per un attaccante del Manchester United : Secondo quanto rivela RMC Sport , il calciatore francese del Manchester United , Anthony Martial , è una pista concreta per il Real Madrid in vista della prossima stagione. Il 22enne è fuori dai piani di José Mourinho , che ...

Lazio - Tare : 'Per Milinkovic 70 milioni non basterebbero.Dal Real Madrid nessun segnale' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Luiz Felipe titolare per pensare già al dopo De Vrij? Assolutamente no, è un giocatore che è cresciuto molto, anche più di quanto ci ...

Mal di pancia Pogba : vuole lasciare lo United - c'è il Real Madrid : Raiola ha litigato con Mendes, l'agente di Mourinho. L'addio del francese diventerà un tormentone estivo

Real Madrid-Alaves 4-0 : 300 volte CR7 in Liga - Bale e Benzema. È tornata la BBC. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. Pratica Alaves chiusa, il Real è ufficialmente tornato. Dopo la vittoria infrasettimanale con il Leganes, ecco altri tre punti con ...

Real Madrid-Alaves 4-0 - 300 volte CR7 in Liga - Bale e Benzema : è poker al Bernabeu. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. Pratica Alaves chiusa, il Real è ufficialmente tornato. Dopo la vittoria infrasettimanale con il Leganes, ecco altri tre punti con ...

Real Madrid-Alaves 4-0 in diretta - risultato LIVE. Poker di Benzema : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. IL TABELLINO Real Madrid , 4-4-2, : Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Hernandez; Vazquez, Casemiro , 80' Llorente, , Kovacic , 73' ...