Rainbow Six Siege | Operazione Chimera e Outbreak - prova

Nuovi retroscena su Rainbow Six Siege Operazione Chimera e Outbreak al 25 febbraio : Rainbow Six Siege Operazione Chimera è attesissimo e debutterà ufficialmente il 6 marzo, ne abbiamo già parlato. Il sito PcGamesN ha intervistato il game director del gioco, Xavier Marquis, soprattutto sull'influenza degli RTS sul gioco, la tossicità di alcuni giocatori e molto altro.Ma di cosa parliamo? Operazione Chimera segna l'inizio dell'anno 3 di Rainbow Six Siege e introduce una nuova unità speciale. Gli attacchi biologici e chimici ...

Rainbow Six Siege - i numeri da record del Six Invitational 2018 : Per vincere quest'ultimo, la squadra capitanata da "Fabian" Hällsten ha dovuto sconfiggere i campioni del mondo in carica, gli Evil Geniuses, supportati dal pubblico di casa nord americano. In un'...

Numeri da record per il Six Invitational 2018 dedicato a Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Six Invitational 2018, l'evento culminante della seconda stagione della scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, ha ottenuto Numeri da record. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Il Six Invitational ha celebrato l'anniversario del lancio di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege riunendo appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e streamer a Montreal, in Canada, la città natale del gioco.Read more…

Polemiche per le loot box in Rainbow Six Siege? Come ha risposto il game director : Il game director Alexandre Remy difende l'arrivo delle loot box in Rainbow Six Siege in un'intervista ad MCV, sostenendo che loro, gli sviluppatori, non sonno assolutamente avidi (questa per caso è una frecciatina ad Electronic Arts?). In realtà il director non ha fatto altro che difendere la scelta legata all'evento Outbreak. Il dibattito nato in merito alle loot box ruota intorno ad una questione che non mette d'accordo tutti i giocatori. ...

"Le loot box in Rainbow Six Siege? Non pensiamo assolutamente di essere avidi" : In un certo senso l'attuale dibattito riguardante le loot box sembra esaurirsi a una questione che non mette di certo d'accordo tutti i giocatori: esistono loot box "buone" e loot box "cattive" o l'intero meccanismo legato alle casse premio va completamente eliminato?Publisher e software house vedono le loot box come un fondamentale mezzo per ottenere delle entrate ricorrenti ma le critiche di questi tempi sono spesso inevitabili. Con l'evento ...

Rainbow Six Siege potrebbe avere una campagna single player? Risponde il Game Director : La marcia inarrestabile di Rainbow Six Siege non mostra alcun segno di cedimento: a distanza ormai di oltre due anni dalla sua release ufficiale, il gioco sviluppato da Ubisoft continua a macinare numeri spaventosi tanto sotto il profilo delle vendite quanto sotto quello degli utenti coinvolti online, con le ultime stime che parlano di oltre 25 milioni di giocatori totali. Sono ovviamente numeri da capogiro, e che fanno sperare assolutamente in ...

Il futuro di Rainbow Six Siege non prevede un seguito - il supporto continuerà per altri 10 anni : Nella giornata di ieri si è conclusa la manifestazione Six Invitational dedicata all'eSport di Rainbow Six Siege, che ha premiato la squadra europea dei Penta Sports come campione del mondo.A margine dei numerosi match tra i team professionisti più forti del globo, gli sviluppatori di Rainbow Six Siege hanno approfittato dell'occasione per presentare Operazione Chimera e Outbreak, i nuovi contenuti che inaugurano l'Anno 3 del gioco, in arrivo ...

Svelato futuro di Rainbow Six Siege : 100 operatori in 10 anni e il seguito? : Rainbow Six Siege potrà avere un totale di 100 operatori in dieci anni grazie alle novità che saranno introdotte dal team di sviluppo. Praticamente non dovrebbe esserci nessun sequel per lo sparatutto tattico. Questo è ciò che viene fuori dal Six Invitational del 18 febbraio 2018, ma Ubisoft ha annunciato anche un nuovo gameplay e i dettagli della prossima modalità Outbreak zombie per Rainbow Six ...

Rainbow Six Siege entra nell'Anno 3 - articolo : Montreal a febbraio non è certamente una delle mete turistiche preferenziali, e con temperature che oscillano dai pochi gradi sopra lo zero ai -15, può rendere sconsigliabile anche la più breve delle passeggiati postprandiali. Ma Montreal è anche il luogo della più importante sede di Ubisoft, nonché la città dov'è stato concepito Rainbow Six Siege, uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni. A livello videoludico, s'intende.Nei mesi ...

Six Invitational 2018 di Rainbow Six Siege alle fasi finali - pronti regali per gli utenti Twitch : A distanza di ormai oltre due anni dalla sua data d'uscita ufficiale, Rainbow Six Siege non smette di macinare numeri impressionanti per un titolo che di fatto si scontra senza alcun timore reverenziale con i big del settore di riferimento, i vari Battlefield e Call of Duty. La dimostrazione è arrivata già nel corso del 2017, con i mesi estivi che hanno visto il titolo sviluppato da Ubisoft sforare il muro dei venti milioni di utenti che hanno ...

Rainbow Six SIEGE : Arrivano i nuovi operatori LION E FINKA : Ubisoft annuncia ufficialmente due nuovi operatori per RAINBOW Six SIEGE, “LION e FINKA”, i quali saranno disponibili e partire dal 6 Marzo, in concomitanza con l’arrivo dell’Operazione Chimera. RAINBOW Six SIEGE: 2 nuovi operatori in arrivo Gli operatori debutteranno nei server privati il 19 Febbraio ma saranno disponibili per tutti solo a partire dal 6 Marzo, in concomitanza con il lancio del nuovo DLC, il ...

Rainbow Six Siege e molti altri gratis su Xbox Live grazie al weekend regalato : A tutti piacciono le cose gratis, per questo vi diamo una buona notizia: è in arrivo un weekend di multiplayer gratuito su Xbox 360 e Xbox One destinato anche ai non abbonati Gold. Stanno quindi per ricevere un grande regalo i membri di Xbox Live che per tutto il weekend potranno giocare online in multiplayer completamente gratis. L’evento gratuito è rivolto a tutti gli abbonati Xbox senza alcun tipo di differenza. L’annuncio è arrivato ...

Rainbow Six Siege : rivelati con un trailer i nuovi operatori di Operazione Chimera : Andando a confermare le insistenti voci di corridoio circolate nelle ultime settimane, Ubisoft ha annunciato con un trailer che i nuovi operatori in arrivo in Rainbow Six Siege sono Finka e Lion, che si aggiungeranno al team Rainbow con l'arrivo del DLC Operazione Chimera.I due operatori, uno francese e uno statunitense, avranno entrambi il ruolo di attaccanti ed erano stati anticipati da un massiccio leak che indicava inoltre le abilità dei ...