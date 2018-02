Raggi | Stop diesel nel centro di Roma dal 2024 Milano copia la

DIESEL - MOTORI VIETATI IN EUROPA?/ Raggi : "Stop a Roma". Il Gruppo FCA dirà addio al gasolio dal 2022? : MOTORI DIESEL VIETATI in EUROPA? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Raggi : “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Per il sindaco “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l’inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l’accesso alle auto a gasolio. Continua a leggere L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” sembra essere il primo su NewsGo.

Raggi : "Stop diesel nel centro di Roma dal 2024" : Per il sindaco "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l'inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l'accesso alle auto a gasolio.

MOTORI DIESEL VIETATI IN EUROPA? Raggi imita la Germania : "Stop a Roma dal 2024" : MOTORI DIESEL VIETATI in Europa: l'annuncio di Virginia Raggi, "divieto di circolazione a Roma dal 2024". Ma può farlo veramente? L'esempio della Germania...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Raggi : 'Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma' - : Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell'ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in ...

Raggi : "Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma" : Raggi: "Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma" Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell’ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in Germania il divieto ai mezzi più inquinanti potrebbe ...

Roma - Raggi : "Stop ai diesel in centro dal 2024" : Stop alle auto diesel nel centro di Roma dal 2024. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Virginia Raggi, impegnata al summit C40 Women 4 Climate in corso a Città del Messico e arriva in contemporanea alla decisione della Corte amministrativa federale di Lipsia, che ha permesso alle singole città tedesche di vietare le auto a gasolio.Sfide inattese. "I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita", ha postato la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : sindaco Raggi - “stop auto diesel in centro dal 2024” (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Raggi vs auto diesel, "stop dal centro di Roma dal 2024". Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Svolta in Germania : possibile vietare le auto diesel in città. Raggi : ?stop in centro Roma dal 2024 : Il tribunale amministrativo federale di Lipsia ha stabilito che le città tedesche possono ricorrere alla misura del divieto di circolazione delle auto diesel per migliorare la qualità dell'aria. Il bando però non dovrebbe valere per i motori Euro 6, quelli di ultima generazione...

Roma - la sindaca Raggi : “Stop ai diesel in centro a partire dal 2024” : Niente più auto con motore diesel nel centro storico della Capitale a partire dal 2024. La sindaca Virginia Raggi, che ha parlato della misura ieri durante la riunione del C40 a Città del Messico, spiega che: “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della cittàsarà vietato l’uso di veicoli privati alimentati a diesel“. Un annuncio ...

Roma - Raggi : no diesel in centro dal 2024 E in Germania lo stop è subito possibile : È l'annuncio fatto dalla sindaca della Capitale nel corso del summit C40 Women 4 Climate in Messico: «I cambiamenti climatici - spiega - stanno modificando le nostre abitudini di vita»

Raggi - stop diesel in centro Roma da 2024 : ANSA, - Roma, 27 FEB - stop ai veicoli privati a diesel nel centro storico di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca Virginia Raggi che ha parlato della misura ieri durante la ...

Raggi - stop a Roma auto diesel dal 2024 : 13.42 stop ai veicoli privati a diesel nel centro storico di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca Virginia Raggi che ha parlato della misura ieri durante la riunione a Città del Messico. "Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea ed a Città del Messico,durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024,nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di veicoli privati alimentati a diesel",scrive Raggi.

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino Raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...