Quando Berlusconi scende in campo ma come ct

Berlusconi contro Zoff e Togliatti con la Juve. Quando la politica si intromette nello sport : Il calcio ai tempi della Prima Repubblica. Dribbling tra le stanze del potere, Quando la tribuna era il Parlamento. Gli intrecci fra pallone e politica, in Italia, risalgono alla notte dei tempi. Prima parola chiave: inciucio. Seconda: complotto. C’è di che divertirsi, l’avrete capito. Sfogliando, gli aneddoti saltano all’occhio come rane dopo un’alluvione. Quella volta che l’allora Ministro del Bilancio Cirino Pomicino si presentò ai cancelli ...

Berlusconi : "Farò il nome di Tajani Quando darà via libera" : Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Gattuso; ha dato alla squadra lo spirito giusto, quello spirito con cui siamo riusciti a vincere in tutto il mondo '.

Berlusconi : “Tajani premier centrodestra? Candidato eccellente - farò il suo nome Quando mi autorizzerà” : Alla stampa dichiara che “Silvio Berlusconi non ha eredi”, ma intanto si presenta a Roma in piena campagna elettorale e la sua investitura ufficiosa come Candidato presidente del Consiglio per il centrodestra sembra sempre più vicina. Il nome di Antonio Tajani, attualmente presidente del Parlamento europeo, lo fa oggi per l’ennesima volta Silvio Berlusconi: “Lui Candidato? Sono vincolato da lui, per l’altissima ...

Berlusconi : Farò il nome di Tajani Quando darà via libera : Si torna a parlare dell'ipotesi di Antonio Tajani e a farlo è Silvio Berlusconi, che in un'intervista a "6 su Radio 1" dice di essere "vincolato per l'altissima carica che ricopre" che dunque farà "il suo nome soltanto quando lui darà l'autorizzazione".Possibile candidato primo ministro? "Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente - dice Berlusconi ...

'Tajani premier? Farò il suo nome Quando mi autorizzerà' - Berlusconi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di ...

Silvio Berlusconi - ok alla manifestazione unitaria del centrodestra : Quando si farà : Il 'pressing' di Giorgia Meloni pare aver funzionato. Da settimane la leader di Fratelli d'Italia invoca la partecipazione di Silvio Berlusconi a una manifestazione unitaria 'antinciucio' di tutto il ...

Elezioni - Quando i dati piegano la realtà. Renzi vs Berlusconi : “L’Italia? Sta meglio” - “No - peggio”. E hanno ragione entrambi : Sia Renzi che Berlusconi rispondono alla domanda: “l’Italia oggi sta meglio o peggio di qualche anno fa?”. Il primo sostiene che la situazione sia migliorata dopo i governi di centrosinistra, affermando da Floris a DiMartedì: “sull’export adesso l’Italia va meglio della Germania e della Francia” e ancora “la produzione industriale in Italia sta andando meglio degli altri paesi europei”. Berlusconi sostiene invece al videoforum del Corriere che, ...

Elezioni - Salvini vs Travaglio : “Basta coi processi tv a Berlusconi”. “E’ vostro alleato - eravate con lui Quando fece condoni fiscali” : Battibecco a Otto e Mezzo (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sull’alleanza tra Lega e Forza Italia. Salvini insorge più volte durante il dibattito: “quando ci sarà Berlusconi, farete il processo a lui. Io sono qui a rappresentare un movimento che è quello che è cresciuto di più in questi anni”. “Veramente siete alleati” – ribatte Travaglio ...

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo Quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Riflessioni sullo stupro : Quando Berlusconi appoggia la Deneuve e il femminismo muore : Oggi ho letto l’articolo che parla di Catherine Deneuve su Repubblica. Neanche a farlo apposta, ieri pomeriggio leggevo Is It Rape? di Joan McGregor, cosa che ho fatto per tutta la scorsa settimana. Credo di non essere arrivata neanche a pagina 12, quando ho preso il telefono e ho scritto a qualcuno: “Sto leggendo […]

Quando Silvio Berlusconi incontrò Gordon Brown : un’inconcludente storiella natalizia : Il fatto che l'anno prossimo sia ipoteticamente possibile assistere al ritorno al potere del premier Silvio Berlusconi pare di portata straordinaria. Una simile circostanza risulterebbe eccezionale da diversi punti di vista. Berlusconi ha 81 anni. Ha affrontato una lunga schiera d'accuse di corruzione, e s'è ritrovato coinvolto in numerosi scandali di natura sessuale. Ah, e nel 2013 è stato condannato a quattro anni (mai scontati) ...

Berlusconi attacca i 5 Stelle : «Peggio dei post comunisti di Quando sono sceso in campo» : L'ex premier in tv nella trasmissione di Barbara D'Urso Domenica Live: «Il M5S è difficile chiamarlo partito, è quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico»