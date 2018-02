Pugno all' agente in tribunale per rubargli la pistola

Scuola violenta - ancora un episodio a Cesena : un ragazzino dà un Pugno in faccia alla professoressa : E' accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, le ha sferrato un pugno all'improvviso.

Cesena : Pugno alla prof da alunno delle medie : Un ragazzino di una scuola media di Cesena ha dato un pugno a una insegnante, apparentemente senza motivo alcuno, procurandole una ferita al naso. L'episodio è avvenuto in una scuola nella Valle del Savio, Appennino di Forlì-Cesena. La professoressa era intervenuta per calmare il ragazzino che stava disturbando durante l'ora di lezione: questi aveva in mano un cacciavite e stava 'giocando' a fare lo spadaccino. Che si trattasse di uno studente ...

VALLE DEL SAVIO - STUDENTE SFERRA Pugno ALLA PROF/ Ultime notizie - alunno della media aveva già creato problemi : VALLE del SAVIO, alunno dà PUGNO ALLA PROF. Ultime notizie Cesena, STUDENTE della scuola media ha raptus: donna ferita al naso. L'adolescente aveva già mostrato comportamenti aggressivi(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Valle del Savio - alunno dà Pugno alla prof/ Ultime notizie - studente medie ha raptus : donna ferita al naso : Valle del Savio, alunno dà pugno alla prof. Ultime notizie Cesena, studente della scuola media ha raptus: donna ferita al naso. L'adolescente aveva già mostrato comportamenti aggressivi(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Scuola violenta - ancora un episodio a Cesena : un ragazzino dà un Pugno in faccia alla prof : Scuola violenta, ancora un episodio a Cesena: un ragazzino dà un pugno in faccia alla prof E’ accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, […] L'articolo Scuola violenta, ancora un episodio a Cesena: un ragazzino dà un pugno in faccia alla prof sembra essere il ...

Scuola violenta - ancora un episodio a CesenaUn ragazzino dà un Pugno in faccia alla prof : E' accaduto in una Scuola media nella Valle del Savio nei giorni scorsi. La professoressa è stata ferita al naso e ne avrà per cinque giorni. Il giovane stava creando problemi in una classe e, alla vista della docente, le ha sferrato un pugno all'improvviso.

Uno studente di scuola media sferra un Pugno alla professoressa : Roma, 17 feb. , askanews, Ancora un caso di violenza nei confronti di insegnanti. E' accaduto nei giorni scorsi in una scuola della Vallata del Savio, in provincia di Cesena dove, a quanto riferito ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cesena - alunno tira Pugno in faccia alla professoressa (17 febbraio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: gli ultimi sondaggi parlano di un paese ingovernabile. Sotto inchiesta il figlio di De Luca. Tre italiani scomparsi in Messico (17 febbraio 2018).(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:55:00 GMT)

Studente delle medie ha un raptus : Pugno in faccia alla professoressa : Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio, nell’Appennino di Forlì-Cesena, ha sferrato un pugno in faccia a un insegnante che stava cercando di calmarlo. Lo scrive l’edizione cesenate del resto del Carlino spiegando che nell’episodio, avvenuto una settimana fa, la donna è stata ferita al naso per una prognosi di cinque giorni. ...

Studente dà un Pugno sul naso alla Prof : 12.57 Ancora violenza in classe. Questa volta è accaduto in una scuola media della Valle del Savio (Forlì-Cesena). Un ragazzino ha sferrato un pugno al naso all'insegnante alla quale è stata data una prognosi di 5 giorni.L'alunno, che già in passato aveva avuto comportamenti di disturbo a scuola, stava creando problemi da alcune ore, quando è stata chiamata la docente che più era riuscita a gestirlo. Senza motivo e all'improvviso, invece, ...

Studente di scuola media dà un Pugno in faccia alla prof che tentava di calmarlo : Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio, nell'Appennino di Forlì-Cesena, ha sferrato un pugno in faccia a un insegnante che stava cercando di calmarlo. Lo scrive...

Forlì - studente di scuola media dà un Pugno in faccia alla prof che tentava di calmarlo : Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio, nell'Appennino di Forlì-Cesena, ha sferrato un pugno in faccia a un insegnante che stava cercando di calmarlo. Lo scrive l'edizione cesenate del ...

Studente delle medie dà Pugno alla Prof : ANSA, - FORLÌ-CESENA - Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio, nell'Appennino di Forlì-Cesena, ha sferrato un pugno in faccia a un insegnante che stava cercando di calmarlo. Lo scrive ...

Piloti e quote rosa : solo un Pugno di donne alla cloche : MILANO - È passato più di un secolo da quando Emma Lillian Todd progettò un aereo. Era la prima donna a farlo. Poi, nel 1934, Helen Richey divenne pilota per una compagnia aerea commerciale ...