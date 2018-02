Profughi | corridoio umanitario con l’8xmille Bambini a Fiumicino | Galantino ai “politici

ilfattoquotidiano

: Profughi, il corridoio umanitario coi fondi dell’8xmille. L’arrivo dei bambini a Fiumicino, Galantino: “Sciacalli,… - trendinitalia : Profughi, il corridoio umanitario coi fondi dell’8xmille. L’arrivo dei bambini a Fiumicino, Galantino: “Sciacalli,… - Cascavel47 : Profughi, il corridoio umanitario coi fondi dell’8xmille. Bambini a Fiumicino, Galantino: “Sciacalli, guardateli ne… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Dopo le prime 25 persone giunte lo scorso 30 novembre, questa mattina, all’aeroporto di, sono arrivati 114originari di diversi Paesi del Corno d’Africa e arrivati dai campi in Etiopia nell’ambito del Protocollo di intesa con lo Stato italiano, siglato dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cei, che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Poco dopo lo sbarco dal volo di linea della compagnia Ethopian da Addis Abeba, atterrato alle 4.55, per isono cominciate le procedure di identificazione. Sono stati accolti da Oliviero Forti, responsabile dell’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana, e Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e Rom. Il Protocollo, finanziato con fondi Cei 8xmille, prevede il trasferimento dall’Etiopia di 500in due anni. L’accoglienza ...