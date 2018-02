Problemi Destiny 2 oggi 27 febbraio | orario uscita aggiornamento 1 3 3 | cosa cambia

optimaitalia

(Di martedì 27 febbraio 2018)27sarà affetto dai solitidi down dei server a causa di una manutenzione programmata, che porterà per tutti l'atteso1.3.3. I server saranno down dalle 17:00 alle 19:00italiano, quindi per due ore. Alle 18:00 gli utenti saranno spinti a scaricare l', che porta tante nuove funzionalità.In2 l'1.1.3 introdurrà il Cala la Notte a punti e la prima scheda delle sfide per il Cala la Notte autorevole insieme alle varianti degli emblemi. Due settimane fa Bungie ha comunicato imenti agli emblemi del Cala la Notte.Gli emblemi insono stati categorizzati come oggetti cosmetici, con alcune eccezioni, come quelli che comunicano gli obiettivi raggiunti. In2 si è quindi optato più per il secondo tipo. Ora lo sviluppatore vuole approfondire questo aspetto e usare gli emblemi come mezzi di ...