posticipo serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : 22.35 Napoli in testa con 4 punti sulla Juve dopo il 5-0 di Cagliari nel Posticipo. I partenopei alzano gradualmente la pressione e passano al 29', con Callejon che scarica il diagonale su assist di Allan. Al 42', azione insistita con Hysaj che mette in mezzo e Mertens che devia in gol da due passi. Partita in ghiaccio al 61',quando Insigne serve l' accorrente Hamsik che ha il tempo di prendere la mira dal limite dell'area. Ritorno al gol di ...

Streaming Gratis di Cagliari vs Napoli - posticipo di Serie A - Napoli - : Lunedì 26 Febbraio 2018, Questa sera il Napoli avrà l'occasione di portarsi momentaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica, la cui partita contro l'Atalanta è stata ...

Juventus-Atalanta - posticipo della 26ª giornata di Serie A - è stata rinviata per neve : Juventus-Atalanta, partita della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi per neve su decisione dell’arbitro Maurizio Mariani. All’Allianz Stadium di Torino, dove si sarebbe dovuta giocare alle 18.00, sta nevicando molto e il campo è The post Juventus-Atalanta, posticipo della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata per neve appeared first on Il Post.

posticipo serie A - Lazio-Verona 2-0 : 22.37 Fine della carestia nel segno di Immobile. La Lazio torna al successo, 2-0 sul Verona, e sale al quarto posto. Pressione biancoceleste sterile nel primo tempo. Nicolas si allunga su Wallace, Luis Alberto (deviazione di Boldor) colpisce la traversa.Nella ripresa il centravanti segna la gara in pochi minuti.Al 55' si gira in area e la mette nell'angolo alla destra di un non impeccabile Nicolas.Al 60' serve Milinkovic-Savic che fa scorrere ...

posticipo serie A - Milan-Sampdoria 1-0 : 22.42 Il Milan supera 1-0 la Sampdoria a San Siro e la aggancia a 41 punti (6°posto) Grande avvio dei rossoneri. Dopo 7' c'è un rigore (mani di Murru su cross di Calabria) che Viviano para a Rodriguez. Al 14' il gol di Bonaventura, di piatto con movimento perfetto sul cross sempre di Calabria.I blucerchiati arrivano raramente dalle parti di Donnarumma. E il Milan fatica a trovare il colpo del ko. Al 52' Calhanoglu scheggia la traversa con ...

posticipo serie A - Roma-Benevento 5-2 : 22.40 'Manita' Roma, ora quarta, al Benevento nel Posticipo del 24° turno. Avvio choc per i giallorossi, bucati al 7' da tiro di Guilherme deviato da Manolas. Bravo Puggioni su Dzeko, al 26' è il gran colpo di testa di Fazio su punizione di Kolarov.Per il sorpasso ci vuole però la ripresa.Uno-due micidiale al 59' e 62': cross di Under e testa di Dzeko; giocata di Perotti e stoccata di Under. Il turco si regala la doppietta con un destro a giro ...

Basket - Serie A 2018 : Varese vince in trasferta contro Cantù nel posticipo : Red October Cantù-Openjobmetis Varese ha chiuso il 18esimo turno della Serie A di Basket 2017-2018. Al PalaDesio, successo per la formazione in trasferta, che ha sfruttato un ottimo primo quarto per mettere fieno in cascina e portare a casa punti importantissimi al fine di provare quantomeno a rientrare nella lotta per i playoff. Il primo parziale di gioco ha visto Varese chiudere avanti con il punteggio di 33-25 dopo essere arrivata ad un ...

Serie A - posticipo Lazio-Genoa 1-2 : 22.39 Due gare,zero punti: nei numeri la frenata della Lazio, che all'Olimpico nel posticipo cade 1-2 contro un bel Genoa. Taccuino praticamente vuoto nel 1° tempo: padroni di casa ingabbiati dai rosrosoblù,ben messi in campo dall'ex Ballardini. Senza fortuna i tentativi di Hiljemark, Murgia, L.Alberto e Laxalt. Ripresa.Leiva subito pericoloso,poi via al botta e risposta: Genoa avanti (55') con Pandev,altro ex,al 59' Parolo firma il ...

streaming gratis lazio vs genoa - posticipo serie a - Lazio - : Come vedere però in diretta tv e in live streaming Lazio-genoa? COME VEDERE Lazio-genoa IN DIRETTA TV

PRONOSTICI LAZIO GENOA/ Quote e scommesse - posticipo serie A : chi segnerà per primo all'Olimpico? : PRONOSTICI LAZIO GENOA: le scommesse e le Quote sulla partita che si gioca allo stadio Olimpico ed è il posticipo nella 23^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono nettamente favoriti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Dove vedere Lazio-Genoa posticipo serie A : diretta tv e live streaming : Lazio-Genoa si disputerà all'Olimpico di Roma alle 20.45 e sarà trasmessa da Sky- Sky Sport 1 , Canale 201, e Sky Supercalcio , Canale 206, , e in streaming solo abbonati Sky- su Sky Go plus. La ...

