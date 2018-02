: #lavoro #Poste, annunciate 10 mila #assunzioni nel piano 2018-2022 - GDS_it : #lavoro #Poste, annunciate 10 mila #assunzioni nel piano 2018-2022 - DavideBoni : RT @Adnkronos: Poste, piano da 10mila assunzioni - Adnkronos : Poste, piano da 10mila assunzioni -

italiane lancia ilstrategico a 5 anni,2018-, firmato dall' a.d.Matteo Del Fante, con l'obiettivo di unnetto in crescita media annua del 13%, a 1,2 miliardi nel. +1% medio annuo per i ricavi consolidati attesi a 11,2 mld entro il;+10% medio annuo per il risultato operativo, a 1,8 mld nel"grazie ad efficienze operative". Il,denominato 'Deliver',prevede investimenti per 2,8 mld a sostegno di automazione,digitalizzazione,riorganizzazione del modello di servizio.(Di martedì 27 febbraio 2018)