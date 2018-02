Poste | piano da 10mila assunzioni

Poste - piano 2022 : utile a +13% a 1 - 2 mld : 7.45 Poste italiane lancia il piano strategico a 5 anni,2018-2022, firmato dall' a.d.Matteo Del Fante, con l'obiettivo di un utile netto in crescita media annua del 13%, a 1,2 miliardi nel 2022. +1% medio annuo per i ricavi consolidati attesi a 11,2 mld entro il 2022;+10% medio annuo per il risultato operativo, a 1,8 mld nel 2022 "grazie ad efficienze operative". Il piano,denominato 'Deliver 2022',prevede investimenti per 2,8 mld a sostegno ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Il 27 febbraio prossimo è programmato un incontro con la comunità finanziaria per la presentazione di un nuovo piano strategico di Poste Italiane. Ad annunciarlo è il gruppo in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2017. Negli ultimi mesi, il gruppo Poste è stato impegnato nella definizione di un nuovo piano industriale atto a consentire un’ulteriore ed ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria (2) : (AdnKronos) – Al comparto del transaction e digital banking, con particolare attenzione allo sviluppo in materia di incassi e pagamenti, sarà dedicato un nuovo settore operativo, con l’obiettivo di creare un polo d’offerta unico verso la clientela retail, business e Pubblica Amministrazione, assicurando il massimo livello di sviluppo e di integrazione, nonché il rafforzamento di un modello di servizio in grado di valorizzare i ...

Elezioni - il piano per l’Italia delle imprese e le risPoste della politica. Il dossier : Apprezzamento di politici e sindacati sulle proposte presentate da Confindustria, che in una campagna elettorale piena di promesse ha rimesso al centro del dibattito il lavoro e la crescita e presentato un piano da 250 miliardi di investimenti in 5 anni con la creazione di 1,8 milioni di posti di lavoro. Ecco, sul tema, gli interventi del presidente del Consiglio Gentiloni e le interviste a politici, sindacalisti, banchieri...

Modica Piano anticorruzione - proPoste entro sabato : Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sarà approvato dalla giunta di Modica entro il 31 gennaio