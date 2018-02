Poste - piano da 10mila assunzioni : Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il piano al 2022 di Poste Italiane prevede l’assunzione di 10mila persone da qui ai prossimi cinque anni, dopo l’uscita di circa 15mila persone con una riduzione media annua di 3mila unità. Nel 2022, i dipendenti effettivi saranno 123mila. Delle 10mila nuove figure professionali, la metà sarà composta da “esperti in ambito finanziario e assicurativo”, spiega il comunicato di Deliver ...

Poste - piano 2022 : utile a +13% a 1 - 2 mld : 7.45 Poste italiane lancia il piano strategico a 5 anni,2018-2022, firmato dall' a.d.Matteo Del Fante, con l'obiettivo di un utile netto in crescita media annua del 13%, a 1,2 miliardi nel 2022. +1% medio annuo per i ricavi consolidati attesi a 11,2 mld entro il 2022;+10% medio annuo per il risultato operativo, a 1,8 mld nel 2022 "grazie ad efficienze operative". Il piano,denominato 'Deliver 2022',prevede investimenti per 2,8 mld a sostegno ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Il 27 febbraio prossimo è programmato un incontro con la comunità finanziaria per la presentazione di un nuovo piano strategico di Poste Italiane. Ad annunciarlo è il gruppo in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2017. Negli ultimi mesi, il gruppo Poste è stato impegnato nella definizione di un nuovo piano industriale atto a consentire un’ulteriore ed ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria (2) : (AdnKronos) – Al comparto del transaction e digital banking, con particolare attenzione allo sviluppo in materia di incassi e pagamenti, sarà dedicato un nuovo settore operativo, con l’obiettivo di creare un polo d’offerta unico verso la clientela retail, business e Pubblica Amministrazione, assicurando il massimo livello di sviluppo e di integrazione, nonché il rafforzamento di un modello di servizio in grado di valorizzare i ...

Elezioni - il piano per l’Italia delle imprese e le risPoste della politica. Il dossier : Apprezzamento di politici e sindacati sulle proposte presentate da Confindustria, che in una campagna elettorale piena di promesse ha rimesso al centro del dibattito il lavoro e la crescita e presentato un piano da 250 miliardi di investimenti in 5 anni con la creazione di 1,8 milioni di posti di lavoro. Ecco, sul tema, gli interventi del presidente del Consiglio Gentiloni e le interviste a politici, sindacalisti, banchieri...

Modica Piano anticorruzione - proPoste entro sabato : Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sarà approvato dalla giunta di Modica entro il 31 gennaio