Poste Italiane | del Fante vede in Amazon un' opportunità

Poste Italiane - 10mila assunzioni entro il 2022 : entro il 2022 Poste Italiane assumerà altre 10mila persone. E' quello che prevede il Deliver 2022, il piano strategico che da qui a...

Poste Italiane lancia Deliver 2022 il piano strategico a cinque anni : Via libera dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane a Deliver 2022 , il piano strategico quinquennale che ha l'obiettivo di massimizzare il valore della rete di distribuzione di Poste ...

Poste Italiane presenta il piano quinquennale : 3mila dipendenti in meno all'anno - 10mila assunzioni : Poste italiane lancia il piano strategico a cinque anni 2018-2022, firmato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, con l'obiettivo di un utile netto in crescita media l'anno del 13%, a 1,2 miliardi nel 2022, +1% medio annuo per i ricavi consolidati attesi a 11,2 miliardi entro il 2022 e un +10% medio annuo per il risultato operativo, a 1,8 miliardi nel 2022 "grazie ad efficienze operative".Il piano, denominato Deliver 2022, prevede ...

Forte interesse per Poste Italiane : Chiusura del 22 febbraio Chiusura negativa per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , con un ribasso dello 0,80%, anche se il quadro tecnico di medio ...

Accredito di 811 euro da Ufficio Postal - attenzione all’ultima truffa Poste Italiane : Arriva oggi 22 febbraio una nuova truffa firmata Poste Italiane, anche il famosissimo brand è del tutto ignaro di quanto sta avvenendo, in quanto l'Accredito di 811 euro giunto da Ufficio Postal rappresenta indubbiamente una pericolosa minaccia soprattutto per gli utenti meno esperti. Dopo i pericoli corsi ad inizio febbraio, come vi abbiamo prontamente riportato anche su OptiMagazine, dunque, in queste ore devo necessariamente condividere con ...

SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018/ Poste Italiane : ultimo giorno di proteste (ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018: ultimo giorno di agitazione dei dipendenti di Poste Italiane dopo un mese di proteste. Scioperano anche i lavoratori di Engie Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:28:00 GMT)

Poste Italiane sale a Piazza Affari dopo i conti : Punta con decisione al rialzo Poste Italiane: a Piazza Affari oggi i titoli salgono di quasi due punti percentuali a 6,79 euro . Ieri a mercati chiusi la società che si occupa della gestione del ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Telecom Italia a +2 - 6% - Poste Italiane a +1 - 9% (20 febbraio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Poste Italiane in vetta al FTSE MIB dopo i conti : Punta con decisione al rialzo la performance di Poste Italiane nella giornata odierna, con una variazione percentuale dell'1,44%. Ieri 19 febbraio 2018 a mercati chiusi, la società che si occupa della ...

Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo in aumento a 0 - 42 euro : Profitti crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto ai 622 milioni messi a ...

Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo di 0 - 42 euro : Teleborsa, - Profittabilità in forte crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% ...

Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo di 0 - 42 euro : Profittabilità in forte crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto ai 622 ...

Borse - partenza sprint. Oggi l'aumento Creval e i conti di Poste Italiane : ... Mario Draghi, e con l'intervento del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E' in discussione la nomina del vice presidente della banca centrale: in corsa il ministro delle Finanze spagnolo de ...

Truffa Poste Italiane da mail posteitaliane@estratto.it : nessun bonifico bloccato : Arriva anche il momento della Truffa Poste Italiane, visto l'inoltro a catena di una mail dall'indirizzo di posta elettronica 'PosteItaliane@estratto.it', che sembra richiedere la conferma dei propri dati personali per procedere all'accredito di un bonifico non meglio specificato, presumibilmente bloccato per mancata corrispondenza dei dati appena citati. Inutile dirvi che siamo in presenza di un tentativo di raggiro bello e buono, com'è ...