Poste in pole position Gli investitori apprezzano piano strategico

La polemica tra Bruxelles e M5S-Lega non avrà effetti sul voto italiano. Tre sondaggisti a Huffpost : "Non sPosterà l'orientamento degli elettori" : Effetto nullo. Nonostante l'affondo, durato una giornata intera, dei rappresentanti di punta delle istituzioni europee nei confronti di Lega e Movimento 5 Stelle, i movimenti populisti non subiranno nessun contraccolpo in termini di voti. E allo stesso tempo i partiti filo-europei, accarezzati da Bruxelles, non avranno alcun vantaggio. Ne sono convinti alcuni dei principali sondaggisti italiani che, contattati da Huffpost, delineano l'immagine ...