Poste | Del Fante | Piano al 2022 importante passo avanti

Poste - politica dividendi aumenterà del 5% l'anno : Nel piano Deliver 2022 di Poste Italiane la politica dei dividendi, basata sul livello 2017 di 0,42 euro per azione, aumenterà del 5% l'anno fino al 2020, con un payout minimo del 60% dal 2021 in poi.

Poste Italiane - del Fante vede in Amazon un'opportunità : Teleborsa, - "La concorrenza di Amazon per noi adesso è considerata un'opportunità, nel senso che stiamo lavorando con volumi crescenti e con più operatori, non solo con Amazon". Così Matteo del Fante,...

Poste Italiane - Del Fante conferma 10.000 assunzioni e uscite con modalità concordate : Teleborsa, - Il Piano quinquennale di Poste Italiane Deliver 2022 prevede una gestione delle risorse umane nell'ottica di ridurre il costo del personale al 49% del ricavi a fine periodo dal 53% ...

Poste Italiane presenta il Piano. L'Ad del Fante scommette sulla crescita organica : il giorno di Poste Italiane . Siamo a Palazzo Mezzanotte la sede di Piazza Affari per il Capital Market Day di Poste. L'Ad Matteo Del Fante e il CFO Roberto Giacchi hanno presentato alla stampa e alla ...

Le Poste di Del Fante infiammano il mercato sui dividendi : MILANO - Matteo Del Fante alza il velo sulle nuove Poste spa da qui al 2022. Nel nuovo piano industriale quinquennale i ricavi cresceranno dell'1% all'anno, fino a raggiungere gli 11,2 miliardi, ...

Poste disegna politica dividendi in stabile crescita. Del Fante : "Ci mettiamo la faccia" : Il nuovo piano industriale di Poste Italiane Deliver 2022 scommette su una crescita stabile dei dividendi del 5% sino al 2020, dopo che il gruppo ha distribuito una cedola di 0,42 euro nel 2017

Poste disegna politica dividendi in stabile crescita. Del Fante : "Ci mettiamo la faccia" : Il nuovo piano industriale di Poste Italiane Deliver 2022 scommette su una crescita stabile dei dividendi del 5% sino al 2020 , dopo che il gruppo ha distribuito una cedola di 0,42 euro nel 2017. Dal ...

Poste Italiane - del Fante conferma 10.000 assunzioni e uscite con modalità concordate : Nel corso del piano 2018-2022 "assumeremo circa diecimila professionisti qualificati e formeremo il personale in servizio per dotarlo delle competenze, degli strumenti e degli incentivi necessari per ...

La direttrice delle Poste rubava nei conti dei clienti : Spariti oltre 120mila euro : Franca Di Martino era la fidata direttrice dell’ufficio postale di Palazzo Adriano. Non solo era anche un'ottima consigliera. Peccato che dietro a quella facciata di affidabile donna, abile a districarsi nel ettore del risparmio e degli investimenti, ci fosse ben altro.Il bottinoLa Di Martino - secondo quanto scrive La Repubblica - si sarebbe impossessata, nel periodo tra il 2015 e il 2016, di quasi 124 mila euro. Ingannando ...