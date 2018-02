Poste - Del Fante : "Piano al 2022 importante passo avanti" : Il piano al 2022 di Poste Italiane è "fattibile, realistico e caratterizzato da molte piccole iniziative in tutti i settori in cui operiamo, che tutti assieme rappresentano un importante passo avanti ...

Poste - Del Fante : Investirò 100% miei incentivi monetari in azioni : Teleborsa, - "Mi impegno a investire tutti miei incentivi monetari in azioni Poste Italiane da qui al 2019". Lo ha affermato il numero uno del gruppo Poste Italiane , Matteo del Fante , intervenendo ...

Poste - politica dividendi aumenterà del 5% l'anno : Nel piano Deliver 2022 di Poste Italiane la politica dei dividendi , basata sul livello 2017 di 0,42 euro per azione, aumenterà del 5% l'anno fino al 2020, con un payout minimo del 60% dal 2021 in poi.

Poste - Del Fante : "Investirò 100% miei incentivi monetari in azioni" : "Mi impegno a investire tutti miei incentivi monetari in azioni Poste Italiane da qui al 2019". Lo ha affermato il numero uno del gruppo Poste Italiane , Matteo del Fante , intervenendo al Capital ...

Poste Italiane - del Fante vede in Amazon un'opportunità : Teleborsa, - "La concorrenza di Amazon per noi adesso è considerata un'opportunità, nel senso che stiamo lavorando con volumi crescenti e con più operatori, non solo con Amazon". Così Matteo del Fante,...