Poste - balzo in Borsa su nuovo piano : +5 - 80% : Milano, 27 feb. (AdnKronos) – Chiusura in forte rialzo a Piazza Affari per Poste Italiane. Il titolo del gruppo segna un balzo del 5,80% a 7,04 euro, dopo aver toccato un massimo infraday a 7,14 euro. A spingere il titolo è stata la presentazione del nuovo piano strategico al 2022, che stima ricavi per 11,2 miliardi di euro e un utile netto di 1,2 miliardi a fine periodo, dai circa 700 milioni del 2017. L’amministratore delegato del ...