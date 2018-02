Più turisti? Più cara raccolta rifiuti

«Più turisti e meno migranti» : è l'effetto della paura : Più turisti, meno migranti. Come programma elettorale non è male. Questa nostra terra, nella testa di alcuni , di molti?, , è infatti un agglomerato di bed & breakfast e di pizzerie, non una regione. ...

'Più turisti - meno migranti' - Roberta Lombardi scatena i social : 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo , che rilancia l'economia locale, e meno migranti , che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso'. La frase che ha scatenato una grande quantità di critiche è stata scritta e postata sui social da Roberta Lombardi, nel ...

Roberta Lombardi : 'Meno immigrati - Più turisti. Sì - tra Lega e M5s ci sono affinità - ma nessun patto' : 'Meno migranti, più turisti', annuncia Roberta Lombardi, candidata dei Cinquestelle alla presidenza della Regione Lazio. Paladina del diritto alla casa, la faraona, com'è soprannominata tra i suoi, è ...

M5s - il manifesto della Lombardi : “Più turisti - meno migranti”. Poi su Facebook : “Di destra? Sono concreta” : Nella parte sinistra del manifesto guarda davanti a sé, mentre lo spazio a fianco è riservato a un suo messaggio virgolettato. “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso”. Parole scelte da Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 ...

M5s - il manifesto della Lombardi : “Accogliamo Più turisti che migranti”. Poi su Facebook : “Di destra? Sono concreta” : Nella parte sinistra del manifesto guarda davanti a sé, mentre lo spazio a fianco è riservato a un suo messaggio virgolettato. “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso”. Parole scelte da Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 ...

Regionali Lazio - Lombardi : "Più turisti e meno migranti" : 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi Borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno ai migranti, che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra ma di buon senso'. Così Roberta Lombardi , candidata del Movimento Cinque Stelle, cambia strategia per recuperare voti a destra. La deputata ...

"Più turisti - meno migranti" - Roberta Lombardi infiamma i social : "Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso". Valanga di critiche per Roberta Lombardi, il cui ultimo manifesto elettorale infiamma gli animi di attivisti cinquestelle, ...

Regionali Lazio - Lombardi : Più turisti e meno migranti : “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi Borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno ai migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra ma di buon senso”. Così Roberta Lombardi, candidata del Movimento Cinque Stelle, cambia strategia per recuperare voti a destra.La deputata grillina, già dieci giorni fa, intervistata da ...

Elezioni Lazio - Lombardi : “Mi preoccupa più chi non può curarsi del fascismo. Accogliere Più turisti e meno migranti” : Nel Lazio la preoccupazione è più per chi non può curarsi che per il fascismo. E, se si parla di accoglienza, bisogna “Accogliere più turisti e un po’ meno migranti”. Roberta Lombardi, ospite di Faccia a Faccia su La7, parla di destra, sicurezza, politiche sociali e fascismo. “Io sono una persona con i miei valori – dice al conduttore Giovanni Minoli – Lotto da tempo per il diritto alla casa, c’è chi lo ...

Umbria. Iacono (Trenitalia) - "Più turisti - più valorizzazione del territorio; e 17 Freccia per nuovi collegamenti". : (ASI) Frecciarossa si. Frecciarossa no. Frecciarossa forse il 5 febbraio. Nel momento di incertezza che vivono i trasporti dell'Umbria, facciamo un passo indietro. Torniamo alla conferenza che lanciò ...

Agriturismi : sempre Più conosciuti e apprezzati anche dai turisti stranieri - la Toscana la Più richiesta : Quella dell’agriturismo si conferma una delle formule di maggior successo in tutto il panorama turistico italiano. Lo dimostra lo studio di “Agriturismo”, che ha analizzato l’andamento del settore nel 2017, secondo cui la domanda risulta aumentata dell’8,5% su base annua, mentre l’offerta è cresciuta del 6%. L’utente medio dell’agriturismo italiano prenota una vacanza che dura 3,5 giorni; spende poco più di 40 euro a notte – cifra ...

Anche nel 2017 Milano ha ospitato Più turisti di Roma. Una ricerca : Milano è ‘glamour, di tendenza’ e alla moda. Piace molto ai turisti che l’hanno premiata con un boom di arrivi: circa 8,4 milioni in un anno. Un numero, questo, che le ha garantito il 14esimo posto nella classifica delle città più visitate al mondo, superando ancora una volta Roma, ferma al 17esimo con 7,3 milioni di visitatori. È quanto emerso ...

Siberia - 3 turisti si tuffano nel fiume del paese Più freddo al mondo - : accaduto a Oymyakon, cittadina della Russia orientale, dove negli ultimi giorni i termometri sono scesi oltre i -60 gradi. Dopo "l'impresa", i tre hanno velocemente trovato riparo all'interno di un'...

Sempre Più turisti stranieri si recano in Russia - : "L'anno scorso, il Servizio di frontiera russo ha registrato una crescita degli arrivi turistici: nel terzo trimestre di quest'anno il numero di turisti stranieri che hanno visitato il nostro paese è ...