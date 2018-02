Pattinaggio artistico | Mondiali Junior 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Pattinaggio artistico - Challenge Cup 2018 : rimonta stratosferica di Daniel Grassl; terzo posto per Ghilardi-Ambrosini. Gara difficile per Cristini : Questo weekend lo stadio del ghiaccio De Uithof de L’Aia, città costiera dei Paesi Bassi, ha ospitato la Challenge Cup 2018, storica competizione internazionale di Pattinaggio artistico. Nella categoria individuale maschile il protagonista assoluto è stato l’azzurro Daniel Grassl, autore di una grandissima rimonta dal sesto al secondo posto. Dopo un primo segmento di Gara poco brillante penalizzato dagli errori sul quadruplo lutz e ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : spettacolo nel Gala finale - applausi per gli italiani - ovazione per Yuzuru Hanyu : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura ha chiuso definitivamente il proprio sipario sui Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata italiana abbiamo infatti assistito infatti al tradizionale Gala d’esibizione, ultimo atto sulla patinoire della Gangneung Ice Arena, nel quale gli appassionati hanno potuto rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il sipario di chiude con il Gala finale - sul ghiaccio tutte le stelle della rassegna : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura non ha ancora detto l’ultima parola ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Domenica assisteremo infatti al tradizionale Gala d’esibizione, nel quale potremo rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle gare a cinque cerchi. Un’occasione da non perdere per gli appassionati, anche perché diversi atleti ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 25 febbraio. Si chiude con il Gala d’esibizione : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura non ha ancora detto l’ultima parola ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. domenica assisteremo infatti al tradizionale Gala d’esibizione, nel quale potremo rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle gare a cinque cerchi. Il Gala verrà trasmesso dalle reti di Eurosport. domenica 25 FEBBRAIO Ore 1:30 Pattinaggio ...

Giochi, pattinaggio artistico: Kostner intramontabile, ma finisce quinta

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la star list del Galà Olimpico : presenti Cappellini-Lanotte e Marchei-Hotarek : Archiviate le emozionanti competizioni della disciplina di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali, questa notte a partire dalle ore 1:30 (ora italiana) scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Arena di PyeongChang gli atleti di tutte le specialità per il tradizionale Galà Olimpico. Tra i pattinatori italiani saranno presenti la coppia di artistico formata da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, la quale si esibirà sulle musiche ...

Evgenia Medvedeva - la "Sailor Moon del ghiacchio" - vince la medaglia d'argento di Pattinaggio artistico : Evgenia Medvedeva incanta ancora ma non riesce ad agguantare la medaglia d'oro. Con il punteggio di 238.26, la 18enne campionessa, diventata celebre per essersi esibita in Giappone sul tema di Sailor Moon, è arrivata alle spalle della connazionale di 15 anni Alina Zagitova, che ha chiuso con il punteggio di 239.57.Due volte campionessa mondiale di pattinaggio di figura, due volte campionessa europea, due volte vincitrice della finale del ...

Olimpiadi - primo oro per i russi senza bandiera : la 15enne Zagitova vince nel Pattinaggio artistico : GANGNEUNG - Arriva il primo oro a cinque cerchi per gli atleti olimpici della russia. A conquistarlo è la quindicenne Alina Zagitova che trionfa nell'individuale di pattinaggio figura. Sulle note del ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner chiude al quinto posto; a Milano l’ultimo atto della carriera : Il cuore non basta. Non è riuscita la difficilissima rimonta per conquistare la medaglia di bronzo a Carolina Kostner, quinta classificata al termine della sua quarta Olimpiade, l’ultima della carriera. La pattinatrice altoatesina, nonostante un buon programma libero, l’ennesimo sopra i 210 punti (212.44), nulla ha potuto contro le dirette avversarie Kaetlyn Osmond (meritatamente sul gradino più basso del podio con il sontuoso ...

Giochi - Pattinaggio artistico : oro a 15enne Zagitova - Kostner quinta : Primo oro per i russi senza bandiera ai Giochi olimpici di Pyeongchang con la 15enne Alina Zagitova che ha vinto la gara di pattinaggio artistico. Argento alla connazionale Evgenia Medvedeva e bronzo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il trionfo della zarina Alina Zagitova - delusione per Evgenia Medvedeva : Il programma libero femminile ha posto fine alle competizioni di Pattinaggio di figura in occasione dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Già al comando del programma corto, la giovanissima russa Alina Zagitova ha conquistato la medaglia d’oro, ottenendo 156.65 punti nella prova odierna, nella quale si è esibita sulle note del Don Chisciotte di Ludwig Minkus, con 81.62 punti di technical elements e 77.47 punti di components. ...

Pattinaggio artistico - PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Sono ripartita da sottoterra - è una meravigliosa vittoria. Il futuro? Ci sono i Mondiali” : Carolina Kostner ha concluso al quinto posto la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha rimontato soltanto una posizione rispetto al programma corto e non è riuscita a conquistare una medaglia che sarebbe stata incredibile. Queste le dichiarazioni che la 31enne altoatesina ha rilasciato alla Rai al termine della gara: “Ho vissuto questi giorni in un modo assolutamente positivo e olimpico, nel senso ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - niente magia. La Regina è quinta - trionfa : La magia non è riuscita a una monumentale Carolina Kostner. La Regina del Ghiaccio era chiamata a una rimonta leggendaria per recuperare dalla sesta posizione con cui aveva concluso il programma corto ma nel libero commette qualche sbavatura di troppo e non riesce a risalire la china. La missione medaglia era quasi impossibile per la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi e alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è dovuta ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner tra sogno e realtà. Serve l’ultima magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le ultime medaglie e Carolina Kostner proverà a essere della partita: la nostra Regina del Ghiaccio è sesta dopo il programma corto e deve rimontare cinque punti abbondanti alla canadese Kaetlyn Osmond se vuole salire sul podio a cinque cerchi e regalarsi un’incredibile medaglia di ...