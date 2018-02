Passi il quad in autostrada… ma così è decisamente troppo | nudo e contromano Il video

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2018) Jess Fishell sta percorrendo l’autostrada I-29 all’altezza di Kansas City quando incrocia un uomo che in sella ad unsfreccia. C’è voluto un inseguimento di quasi un’ora con un elicottero e una dozzina di poliziotti prima di arrestare la folle corsa. L’uomo a bordo di unAtv rubato è stato tratto in arresto e si sospetta che fosse sotto l’influenza di stupefacenti. Il capitano Will Akin dell’ufficio dello sceriffo di Clay County ha dichiarato che la situazione pur sembrando comica poteva essere estremamente pericolosa per gli automobilisti. L'articoloilin autostrada… ma. Ildel fuggitivo è surreale proviene da Il Fatto Quotidiano.