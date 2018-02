Parigi-Nizza 2018 - il calendario e le date. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo prenderà il via la 76ma edizione della Parigi-Nizza, che si concluderà l’11 marzo dopo aver percorso sette tappe che attraverseranno la Francia da nord a sud. Un percorso molto interessante che offrirà un finale in pavé, una cronometro individuale e tre tappe adatte agli scalatori. Lo scorso anno trionfò il colombiano Sergio Henao davanti ad Alberto Contador e Daniel Martin. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport e ...