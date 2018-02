Paola Di Benedetto L' ex Madre Natura ha trovato una nuova rivale | Elena Morali Isola

Francesca Cipriani / Video : lo scontro con Paola Di Benedetto - tutta colpa del cibo? (Isola dei Famosi 2018) : Dopo aver regalato una pizza a testa ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani sì è ritrovata al centro di un piccolo scontro sul cibo con Paola Di Benedetto(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:37:00 GMT)

Matteo Gentili/ Ex di Paola Di Benedetto : un rapporto distrutto da Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Matteo Gentili, stoico fidanzato di Paola Di Benedetto, spera che sia lei a fare il primo passo, ma la naufraga, attualmente in nomination, potrebbe invece...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:31:00 GMT)

Bianca Atzei/ Lite con Elena Morali : "mi ha messo contro Paola di Benedetto" (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 si destreggia fra le accuse ricevute da Paola Di Benedetto e quelle lanciate ad Elena Morali: chi sta dicendo la verità?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Bianca Atzei punita all’Isola dei Famosi 2018 (video)? La cantante e Paola Di Benedetto nei guai per la prova : Bianca Atzei punita all'Isola dei Famosi 2018? In Italia si continua a parlare di canna-gate e di Francesco Monte ma, intanto, in Honduras la vita va avanti e le cose per alcuni naufraghi potrebbero peggiorare a vista d'occhio. Sicuramente non si parla di eliminazioni, almeno non i retrofront di alcuni concorrenti nelle scorse settimane, ma sicuramente la cantante sarda potrebbe finire seriamente nei guai soprattutto alla luce del fatto che la ...

Elena Morali e Paola di Benedetto : all’Isola dei Famosi fanno piangere Bianca Atzei : Isola dei Famosi, Elena Morali e Paola di Benedetto alleate contro Bianca Atzei: la cantante in lacrime Il momento del confronto tra Elena Morali, Paola Di Benedetto e Bianca Atzei all’Isola dei Famosi è arrivato. Le naufraghe, infatti, qualche giorno fa avevano discusso, scambiandosi reciprocamente pesanti accuse. La Atzei aveva incolpato Elena Morali di fare il doppio gioco con […] L'articolo Elena Morali e Paola di Benedetto: ...

Bianca Atzei e Paola Di Benedetto rimproverate : punizione in arrivo? : Paola Di Benedetto e Bianca Atzei slegano la corda. Conseguenze? Domani sera, martedì 27 febbraio, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi. Da una settimana Bianca Atzei e Paola Di Benedetto sono tenute vicine vicine da una corda perché Paola è risultata la peggiore e ha mandato in nomination la cantante sarda, che a sua volta ha nominato la Di Benedetto. La produzione ha deciso di ‘legare’ le due naufraghe, che non si ...

FRANCESCO MONTE BACIO A CECILIA RODRIGUEZ/ Canna-gate in primo piano - nuova chance con Paola Di Benedetto? : FRANCESCO MONTE e il caso Canna-gate all'Isola dei Famosi. Continua il silenzio dell'ex tronista ma Eva Henger lancia nuove accuse e Nadia Rinaldi svela nuovi dettagli sul fumo in Honduras(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:59:00 GMT)

Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto è la più bella del reality : Potrebbe uscire dall'Isola dei Famosi nella prossima puntata, ma Paola Di Benedetto ha già vinto il programma per la sua bellezza.La giovane vicentina classe 1995 si sta facendo notare nel programma Mediaset per le sue forme. I costumi che indossa sull'Isola, infatti, lasciano ben poco all'immaginazione. Ma del resto, la Di Benedetto è stata "madre natura", la prima italiana, nella settima edizione di Ciao ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Paola Di Benedetto verso l'eliminazione? L'indizio di Spy : ISOLA dei FAMOSI 2018, Paola Di Benedetto, in nomination con Nino e Franco, è la grande favorita all'eliminazione. L'indizio di Spy su Francesco Monte.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Paola Di Benedetto probabile eliminata all’Isola dei Famosi : Francesco Monte ha già fatto una richiesta importante alla produzione : Isola dei Famosi: chi uscirà tra Franco, Nino e Paola? Madre Natura a rischio, Francesco Monte ha fatto una richiesta alla produzione Chi uscirà all’Isola dei Famosi martedì prossimo? Tra Franco, Nino e Paola ad avere la peggio sembra proprio Madre Natura. Sia gli scommettitori sia i sondaggi danno per eliminata la bellissima Di Benedetto, […] L'articolo Paola Di Benedetto probabile eliminata all’Isola dei Famosi: Francesco ...

Elena Morali fa il doppio gioco? Bianca Atzei l’accusa ma Paola Di Benedetto la difende : Scambio acceso di opinioni all’Isola dei Famosi: Elena Morali accusata di essere doppiogiochista da Bianca Atzei, Paola di Benedetto la difende Scontri e incomprensioni continue a L’Isola dei Famosi. Questa volta al centro delle polemiche c’è finita Elena Morali. Quest’ultima, in particolare, è stata accusata da Bianca Atzei di fare il doppio gioco e di […] L'articolo Elena Morali fa il doppio gioco? Bianca Atzei ...

Bianca Aztei è stata male/ Paola di Benedetto : ottantenne nel corpo di una trentenne (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Isola - giorno 31. Paola Di Benedetto : «Bianca è un’ottantenne nel corpo di una trentenne» : Bianca Atzei e Paola Di Benedetto I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 vivono ormai tutti insieme a Playa Uva, ma gli uomini sono messi a dura prova dalla costruzione della capanna. Alessia Mancini non partecipa di proposito: “Oggi voglio fare la donna“; Paola Di Benedetto, invece, continua ad essere insofferente nei confronti di Bianca Atzei. Isola dei Famosi, giorno 31 | Franco in crisi per la nomination Dal 20 febbraio non ...

Isola - Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto : 'Era la mia fidanzata - ci stavamo riavvicinando. Ferito da quello che ho visto' : MILANO - 'Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco'. A parlare il ...