Panchina Italia | indizio di Costacurta | “Conte il profilo migliore”

Probabili formazioni / Milan Ludogorets : 'italiano' in Panchina. Diretta tv - orario - le notizie live : Probabili formazioni Milan Ludogorets: Diretta tv, orario, le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Probabile turnover per Gattuso nel ritorno dei sedicesimi di Europa League(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Italia - Ranieri si candida per la Panchina ed apre le porte a Balotelli : L’Italia ha scelto Di Biagio per guidare gli azzurri nelle prossime partite amichevoli ma già per giugno si cerca un allenatore con maggiore esperienza. Una candidatura è quella che porta a Claudio Ranieri, come dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Qualsiasi allenatore Italiano vorrebbe allenare la Nazionale Italiana. Io ho un contratto con il Nantes di due anni, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma se ...

Panchina Italia - altro che Mancini : Costacurta ha svelato il suo preferito! E su Di Biagio… : Panchina Italia – Ospite negli studi di ‘Che Tempo Che Fa’, Alessandro Costacurta, nuovo vice commissario della Figc, è tornato a parlare della Nazionale Italiana con la scelta del nuovo Ct: “E se Di Biagio vince 4-0 con l’Argentina e 3-0 con l’Inghilterra cosa facciamo?“, così ha esordito l’ex difensore del Milan facendo intendere poi il candidato preferito della Federazione: “In Italia ci sono tanti buoni ...

Panchina Italia - importanti indicazioni su Conte : l’annuncio di Fabbricini : Panchina Italia – L’Italia ha ufficializzato l’arrivo di Di Biagio in Panchina per le amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, poi l’intenzione è quella di affidare la Panchina ad un big. Il commissario Roberto Fabbricini dà importanti indicazioni: “Conte? E’ vero che è stato riconfermato dal suo club col quale ha ancora un contratto di 18 mesi, ma siamo comunque molto attenti perchè tutto è possibile. Al ...

Calcio - Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim : sulla Panchina azzurra per le amichevoli primaverili : Luigi Di Biagio sarà il CT della Nazionale Italiana di Calcio per le due partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo. Roberto Fabbricini, Commissario della FIGC, ha affidato l’incarico all’attuale tecnico dell’Under21 durante l’incontro che si sta svolgendo presso la FederCalcio e a cui sta partecipando anche Alessandro Costacurta che è anche a caccia del CT che siederà sulla panchina a partire ...

Italia - ufficiale : Di Biagio è il nuovo ct - in Panchina contro Argentina ed Inghilterra : Inizia la fase di costruzione dell’Italia dopo la clamorosa eliminazione durante gli spareggi contro la Svezia validi per la qualificazione ai Mondiali in Russia. La debacle ha portato all’allontanamento del ct Ventura ed a distanza di mesi è stato ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Gigi Di Biagio che avrà il compito di guidare la Nazionale nella amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. E’ questa la decisione ...

Panchina Italia - Costacurta allo scoperto : “Conte - Mancini - Di Biagio - vi svelo tutto” : Alessandro Costacurta, nuovo vice-commissario della Figc e delegato a scegliere il nuovo ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, facendo un punto della situazione proprio in merito alla Panchina dell’Italia, importanti novità: “E’ una cosa fondamentale, tanti si dimenticano che ci sono dei papabili che sono sotto contratto, quindi è anche difficile andarci a parlare, come ha ribadito ancora ...

Panchina Italia - svolta in arrivo : il 14 febbraio incontro Costacurta-Mancini : Panchina Italia – Alessandro Costacurta, nominato vice commissario della Figc, è stato delegato agli affari della Nazionale e quindi alla scelta del nuovo ct. La Panchina degli azzurri infatti è ancora vacante dopo l’esonero di Giampiero Ventura a seguito della disfatta dell’Italia con la Svezia che ha sancito la mancata qualificazione di Buffon e compagni al Mondiale in programma a giugno. La svolta sembra essere dietro ...

Panchina Italia - la posizione di tutti i candidati ed un “guaio” in comune : la situazione : Panchina Italia – La parola d’ordine in Figc ora che è stato il commissario e i sub-commmissari deve essere: ripartire. Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali e il conseguente esonero di Giampiero Ventura dalla Panchina della Nazionale Italiana, si è vissuta una situazione di stallo. Sarà quindi compito di Costacurta, nominato ieri sub-commissario, cercare di ricostruire i cocci partendo dalla scelta del ...

Italia - Fabbricini e Costacurta : “ecco i nomi per la Panchina” : “Di Biagio traghettatore sulla panchina dell’Italia? È prematuro dirlo ora, è un’ipotesi, ma non abbiamo ancora parlato con nessuno. Provvederemo a trovare una soluzione e ci aiuterà Costacurta”. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc nominato dalla giunta del Coni ha parlato così ai microfoni di Sky: “Da Conte a Mancini, fino ad Ancelotti o Ranieri. Ma è tutto un discorso da affrontare. Nessuno è ...

Coppa Italia - Milan-Lazio : formazioni e ultimissime. Kalinic e Immobile dal 1'. Panchina per Cutrone… : Coppa Italia, Milan-Lazio: formazioni e ultimissime. Kalinic e Immobile dal 1′. Panchina per Cutrone… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Milan-Lazio formazioni E ULTIMISSIME- Milan e Lazio si preparano al big match di questa sera, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il recente scontro in campionato, ...

Elezioni : Faraone - nessuno stia in Panchina - futuro Italia più importante di beghe (2) : (AdnKronos) - Un Pd che rischia di presentarsi all'appuntamento con le urne sempre più spaccato e nel caos, insomma. Un pericolo avvertito forse dallo stesso renziano di ferro in Sicilia che nella sua lettera ai siciliani scrive: "Questa partita la vinceremo se sapremo essere una vera squadra, se ci

Calcio - Gabriele Oriali : “Di Biagio sulla Panchina dell’Italia? Una buona soluzione per le amichevoli di marzo” : A margine del sorteggio della Nations League 2019 nel quale la Nazionale Italiana di Calcio è stata inserita nello stesso girone di Portogallo e Polonia, il pensiero a quel che sarà la guida tecnica della nostra rappresentativa è ancora ben presente. Dopo quella sfortunata serata del 13 novembre, a San Siro, e la mancata qualificazione per il Mondiale 2018, il Calcio italiano si interroga sul da farsi ed il 29 gennaio l’assemblea elettiva ...