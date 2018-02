Pagelle Cagliari-Napoli 0-5 | Fantacalcio | i voti della partita Hysaj e Rui volano

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:45:00 GMT)

Pagelle Cagliari-Napoli 0-5 - attaccanti devastanti : Pagelle Cagliari-Napoli – Napoli da sogno nel posticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A, prestazione fantastica da parte della squadra di Maurizio Sarri che continua ad incantare, adesso gli azzurri scappano a +4 sulla Juventus, la squadra di Allegri deve recuperare la partita contro l’Atalanta ma adesso l’aspetto psicologico è fondamentale ed i bianconeri sanno di non poter più sbagliare. Partita senza storia, ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 0-0 : gli attacchi deludono - vince la noia : Pagelle Sassuolo-Cagliari – E’ terminato a reti bianche il lunch match della 24^ giornata di Serie A che ha visto affrontarsi Sassuolo e Cagliari al ‘Mapei Stadium’. Un punto a testa che accontenta entrambe le squadre per aver allungato sulla Spal terzultima e reduce dalla sconfitta con il Milan. Poche emozioni a Reggio Emilia, nel primo tempo meglio il Cagliari, mentre nella ripresa il Sassuolo è uscito alla distanza ma ...

Pagelle Cagliari-Spal 2-0 - importante scontro per la salvezza : Pagelle Cagliari-Spal, importante scontro per la salvezza – Si sono concluse le gare valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modo scontro salvezza tra Cagliari e Spal che è stato vinto dalla squadra di Diego Lopez, importante passo in avanti verso l’obiettivo, per Semplici invece le cose si mettono male. Finisce 2-0 Pagelle ...

Pagelle Crotone-Cagliari 1-1 : Trotta non basta - ingenuità di Pisacane : Pagelle Crotone-Cagliari – Partita ad alta tensione all’Ezio Scida, molto lavoro per l’arbitro Tagiavento che ha concesso un rigore al Crotone e ha espulso Pisacane per il Cagliari. In palio importanti punti per la lotta alla salvezza. Trotta ha aperto le marcature dal dischetto ma a ristabilire la parità ci ha pensato Cigarini con una punizione magistrale. Un punto a testa dunque per Crotone e Cagliari con i calabresi che non ...

Pagelle Cagliari-Milan : Barella egoista - Kessie una sentenza. Ceppitelli - che errore!

Cagliari-Milan 1-2 Pagelle - voti e highlights 21^ giornata : Kessiè mette la ali ai rossoneri (VIDEO) : Cagliari-Milan 1-2 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: Kessiè mette la ali ai rossoneri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Milan – Il Milan riparte con il piede giusto e va a vincere alla Sardegna Arena contro il Cagliari, nel primo posticipo della 21° giornata della Serie A 2017-2018. Decisiva una doppietta di Kessiè che nel giro ...

Pagelle Cagliari-Milan 1-2 : è tornato il “vecchio” Kessiè : Pagelle Cagliari-Milan – Il Milan riesce ad espugnare Cagliari non senza fatica. E’ servito un grande Kessiè per superare il solito arcigno Cagliari capace di giocare un’ottima gara per 90 minuti ad intensità superlativa. Il Milan non ha demeritato oggi, mostrando forse qualche passetto in avanti rispetto alle recenti uscite. Certo è che ...

Cagliari-Juventus - le Pagelle dei bianconeri : Szczesny l'erede legittimo : 1 di 5 Successiva TORINO - Sì, l'erede legitto di Buffon è Wojciech Szczesny . La partita di Cagliari l'ha dimostrato ancora una volta: il polacco è stato uno dei migliori in campo. Pjanic e Matuidi ...

