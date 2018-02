tuttoandroid

: Otter registra e trascrive le conversazioni vocali - TuttoAndroid : Otter registra e trascrive le conversazioni vocali - webaholic_eu : Otter registra e trascrive le conversazioni vocali -

(Di martedì 27 febbraio 2018)è un'applicazione cheletra più persone ed effettua una trascrizione automatica, utile in riunioni, interviste, presentazioni, lezioni scolastiche e nelledi lunga durata. Lo strumento cattura lee le archivia per consentire all'utente di riascoltarle con il testo trascritto sincronizzato e di cercare parole o frasi. L'articololeè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.