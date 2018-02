Ora Maroni punge Salvini : Persa ogni traccia di federalismo : Roberto Maroni torna a pungere Matteo Salvini. Lo fa su un tema caro alla Lega Nord. E che la nuova Lega, quella appunto senza Nord, avrebbe perso per strada. "Lo dico con rammarico...", scrive il governatore della Regione Lombardia nella sua rubrica sul Foglio. "La Lega di Salvini ha perso le tracce (del federalismo, ndr) - scrive - da domani riprende il cammino di chi non ha mai dimenticato l'insegnamento di ...

EMA - ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO?/ Ultime notizie - Maroni : “Gentiloni è d'accordo - ma serve cOraggio” : Ema, ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO? Le Ultime notizie: Maroni rivela che “Gentiloni è d'accordo, ma serve coraggio”. Milano accusa Amsterdam: costo affitto sede aumentato del 34%(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:01:00 GMT)

Salvini : “Bossi candidato a Varese - Maroni ci aiuterà ancOra” : Salvini: “Bossi candidato a Varese, Maroni ci aiuterà ancora” Salvini: “Bossi candidato a Varese, Maroni ci aiuterà ancora” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Bossi candidato a Varese, Maroni ci aiuterà ancora” sembra essere il primo su NewsGo.

Lazio - Maroni : con Nicola Zingaretti abbiamo collabOrato molto : Roma, 17 gen. (askanews) Nicola Zingaretti? 'abbiamo collaborato su tanti fronti'. A parlare è Roberto Maroni, ospite in collegamento da Milano a Radio Radio, che, nel confessare di invidiare le ...

Maroni Ora cerca la pace : "Viva Salvini premier" : Dal 5 marzo mi concentrerò sulla mia vita privata, fuori dalla politica e fuori dalle istituzioni che ho servito per tanti anni... Sono più che soddisfatto di quello che ho fatto... da oggi non dico ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Lombardia : Fontana candidato - ma Maroni ad oggi vincerebbe ancOra : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 01:54:00 GMT)

Maroni : Ora per me una nuova vita : Il giorno dopo l'ufficializzazione del ritiro dalla corsa per la Regione Lombardia, Roberto Maroni torna a farsi sentire: "Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia - scrive su Twitter e Facebook -. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una vita nuova".Ieri i conferenza stampa Maroni aveva ...

Matteo Salvini contro Maroni : 'Se non corri Ora - neppure dopo' : La candidatura di Attilio Fontana alla Regione Lombardia placa, ma non seppellisce i malumori interni alla Lega . La rinuncia a sorpresa del governatore uscente Roberto Maroni , infatti, non è stata ...

Elezioni Lombardia - il centrodestra cerca ancOra la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa