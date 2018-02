Operazione della polizia in tutta Italia | recuperati 600 veicoli rubati

Kiev : radicali lanciano pietre contro l'edificio della CoOperazione russo-ucraina - VIDEO - - : Secondo il capo del Centro russo per la scienza e la cultura , RCSC, a Kiev, Konstantin Vorobyov, i radicali hanno causato ingenti danni materiali.

Droga - Operazione della Polizia in 16 città : 25 arresti : Sono inoltre state emesse sei sanzioni amministrative, 61 fogli di via, sette Daspo e sequestrati oltre 120 grammi di cocaina, 432 di eroina, 323 di hashish, 867 di marijuana e 666 di droghe leggere

Accordo storico tra Cooperative e Sindacati : unificati i fondi di previdenza della coOperazione : ... di ridurre i costi gestionali e di realizzare una più efficace politica di investimento nell'economia del paese. Ci misureremo ora, non solo con l'efficienza di una macchina amministrativa, con la ...

Pedofilia - maxiOperazione della Postale : 3 arresti e 33 persone denunciate in tutta Italia : Tre persone arrestate, 33 denunciate, 37 perquisizioni effettuate: è il bilancio di una vasta operazione contro la pedopornografia disposta sull'intero territorio nazionale dalla procura della ...

Si è tenuta ad Harbin la riunione della parte cinese del Consiglio per la coOperazione locale della Commissione sino-russa per l'amicizia - ... : ... la cooperazione pragmatica tra i due Paesi nei vari settori ha ottenuto successi che hanno destato l'attenzione del mondo. Nel 2017 l'interscambio commerciale tra Cina e Russia ha raggiunto quota 80 ...

Corruzione in atti giudiziari - maxiOperazione della Finanza. Arrestato anche un magistrato : Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della procura di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest'ultimo già coinvolto nel caso Consip. Per il Gip Longo "svendeva la sua funzione"

UN POSTO AL SOLE / Diego perdona Patrizio prima della sua difficile Operazione (Anticipazioni 1 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 1 febbraio; Patrizio parla con Diego poco prima dell'operazione e gli chiede scusa, ammettendo i propri errori.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:06:00 GMT)

La coOperazione allo sviluppo e la fiducia negli attori della coOperazione : "Aiutiamoli a casa loro!". L'aiuto è definito, a grandi linee, come il trasferimento di risorse dai paesi donatori ai paesi in via di sviluppo, a condizioni agevolate, per promuovere lo sviluppo sociale ed economico (Riddell, 2007). È meraviglioso che i media, da giornali a televisione, si occupino di cooperazione allo sviluppo, lo è un po' meno se lo si fa solo parlando di migranti che arrivano in Italia.L'art. 1 della ...

Infortunio Cuadrado - il comunicato della Juventus : l’Operazione ed i tempi di recupero : Infortunio Cuadrado – “Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della Dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica”. ...

Il Sindaco Di Primio relatore alla Conferenza Nazionale della CoOperazione allo Sviluppo : Tantissimi i partecipanti provenienti da tutto il mondo per contribuire al tema "Novità e futuro: il mondo della Cooperazione Italiana". L'evento, che si è aperto con una sessione a carattere ...

È cominciata l’Operazione militare della Turchia contro i curdi in Siria : Dopo giorni di incertezze sono cominciati i bombardamenti sulla città di Afrin, dove si incontrano tante questioni ancora da risolvere della guerra in Siria The post È cominciata l’operazione militare della Turchia contro i curdi in Siria appeared first on Il Post.

Mafia cinese - maxi Operazione della polizia : 33 arresti : E' di 33 arresti il bilancio dell'operazione "China Truck" svolta dalla polizia, su delega della Procura Distrettuale AntiMafia di Firenze, in varie città italiane e all'estero. Gli...

Juventus - Operazione sorpasso prima della Champions : 1 di 2 Successiva TORINO - Lunedì la Juventus riprenderà la sua marcia agonistica dopo la sosta con un unico obiettivo in testa: il sorpasso ai danni del Napoli in vetta. La squadra bianconera può ...

Operazione Stige. Fdi Crotone : basta con questo stato di cose - vogliamo più qualità della vita : ... noi vogliamo ben altro; vogliamo lavoro, salute, cultura, servizi, qualità della vita… sì, perché un'ottima qualità della vita è l'indice di misura della politica giusta, della politica onesta, ...