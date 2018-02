“Occhio! Eva e Francesco avevano un accordo Ecco perché poi è saltato” Craig Warwick

caffeinamagazine

: Hanno posizionato la macchina della verità. Dopo la pubblicità, Eva Henger si sottoporrà al test. Occhio, questo è… - MarcelloElle : Hanno posizionato la macchina della verità. Dopo la pubblicità, Eva Henger si sottoporrà al test. Occhio, questo è… - EliCamin : RT @serperuta: @schizzidiveleno beh no, il rischio c'è finché sono in Honduras comunque eh. Diciamo che hanno chiuso un occhio e anche due,… - serperuta : @schizzidiveleno beh no, il rischio c'è finché sono in Honduras comunque eh. Diciamo che hanno chiuso un occhio e a… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Il ‘canna gate’ è ormai l’unico argomento del mese. Da quando Eva Henger ha accusatoMonte di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti lo ‘sbarco’ sulla spiaggia dell’Honduras, non si parla d’altro. Le dichiarazioni dell’ex pornostar hanno innescato un effetto domino che continua a ripercuotersi non solo sul programma ma anche su tutti i partecipanti che a poco a poco fanno rientro in Italia, come. Il sensitivo non solo continua a sostenere di non aver vistoMonte fumare, ma ha aggiunto per la prima volta che Eva Henger avrebbe tentato di condizionarlo più volte, invitandolo a sposare la sua verità, addirittura mettendogli le parole in bocca: ”Io ho visto tutti fumare, anche Eva aveva sempre la sigaretta in bocca. Non ho mai sentito odore di marijuana, solo l’odore della sigaretta ...