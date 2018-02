Nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 | gli smartphone e i tablet

Microsoft distribuisce Nuovi firmware per il Surface Book e il Surface Pro 2017 : Breve comunicato per informarvi che da ieri sono in roll-out i nuovi aggiornamenti firmware per il nuovo Surface Pro 2017, Surface Pro con connessione LTE e il primo Surface Book con Windows 10 Creators Update o superiore. Questi update migliorano, a detta di Microsoft, la stabilità generale del software e, sul Surface Book, offrono una maggiore affidabilità della batteria. Ecco il rapporto ufficiale di Microsoft con i relativi ...