No Diesel | anche Milano verso lo stop dal 2030 | in tutta la città

[La polemica] Il Diesel è diventato come l'olio di palma - impresentabile. E si è arreso anche Marchionne : All'improvviso il diesel è diventato come l'olio di palma: impresentabile. E anche i suoi più strenui difensori, tra cui il capo di FCA Sergio Marchionne, si preparano alla resa. Non capiscono, ma si ...

Fine del Diesel anche Fca pronta all'addio - La Repubblica - : L'uscita dal diesel riguarderebbe solo le auto e non i veicoli commerciali, che in molte parti del mondo sono tuttora alimentati con il gasolio. Secondo la testata britannica l'addio al diesel della ...

Blocco del traffico a Roma - niente auto nella fascia verde : fermi anche i Diesel euro 6 : Blocco del traffico a Roma, per la quarta e ultima domenica ecologica. Limitazioni della circolazione all'interno della fascia verde per gran parte del traffico privato, quindi. Blocco del traffico a Roma, gli...

Automobili Diesel : addio agli incentivi - arriva la stretta anche in Italia : Starebbe per arrivare nel nostro Paese un notevole cambiamento che potrebbe determinare una stretta sulle auto con motore diesel. Secondo le prospettive future si punterebbe, sempre di più, a far scomparire questo tipo di motori, estremamente inquinanti, dalla circolazione aumentando sensibilmente i loro costi e in parallelo l’adozione di una strategia di incentivi sui costi delle altre autovetture. Sembrerebbe che a determinare queste nuove ...

Dieselgate : anche Mercedes nel mirino degli investigatori Usa : Ultime notizie e aggiornamenti dal mondo dell'auto. Leggi sul Corriere della Sera tutte le novità su automobili e mercato automobilistico.

Cavie per gas di scarico : anche Bmw e Daimler sospendono personale. Bild : “Nuovi Diesel più nocivi dei vecchi” : Dopo aver preso le distanze dallo scandalo dei test sulle scimmie e sull’uomo, anche Bmw e Daimler, come Volkswagen, prendono provvedimenti sul personale. Daimler ha sospeso un collaboratore, membro del board della società di ricerca Eugt che ha promosso i test e responsabile degli esperimenti; mentre in Bmw il responsabile per il gruppo della ricerca Eugt ha chiesto spontaneamente di lasciare le mansioni. Le case automobilistiche hanno ...

Germania - “i gas di scarico delle auto Diesel sono stati testati anche su cavie umane” : Germania, “i gas di scarico delle auto diesel sono stati testati anche su cavie umane” I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Vw, Daimler […] L'articolo Germania, “i gas di scarico delle auto diesel sono stati testati anche su ...

Germania - "i gas di scarico delle auto Diesel sono stati testati anche su cavie umane" : I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Vw, Daimler e Bmw.

Germania - “gas di scarico delle auto Diesel provati anche su cavie umane” : Germania, “gas di scarico delle auto diesel provati anche su cavie umane” I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Vw, Daimler e Bmw. Continua […] L'articolo Germania, “gas di scarico delle auto diesel provati anche su cavie ...

Germania - "gas di scarico delle auto Diesel provati anche su cavie umane" : I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Vw, Daimler e Bmw.

Test scarichi Diesel anche su uomini? : 11.47 Gli esperimenti di Volkswagen, Daimler e Bmw per Testare i gas di scarico diesel sarebbero stati effettuati non solo su scimmie, ma anche su 25 cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, parlando di un "breve studio di inalazione con ossido d'azoto su persone sane",promosso dalla Società di ricerca europea per ambiente e salute nei trasporti, fondata dalle 3 case automobilistiche.Il Test alla clinica ...

Blocco auto a Roma - nuova domenica ecologica : fermi anche i veicoli Diesel euro 6 : nuova giornata di Blocco del traffico a Roma, oggi domenica 21 gennaio 2018. Circolazione vietata ai veicoli dotati di motore...

Pm10 sotto soglia - ma Torino blocca Diesel euro 4 anche giovedì 4 gennaio : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Smog - a Torino il Comune tira dritto : stop ai Diesel Euro 5 anche domani nonostante la pioggia : Si avvicina il 31 dicembre, quando potrebbe scoccare il ventesimo giorno consecutivo di sforamenti: cioè blocco totale del traffico dal 2 gennaio