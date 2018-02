Neve e ghiaccio su Napoli | bloccati tutti i voli dall' aeroporto di Capodichino

Dopo la Neve - adesso si teme il ghiaccio : bollettino delle 23 : Tutte le previsioni sono state rispettate. neve in buona parte d'Italia, Roma imbiancata, ma da Nord a Sud della penisola sono tante le zone che hanno dovuto fare i conti con intense precipitazioni e temperature polari. Imbiancati anche il Vesuvio e l'isola di Ischia. E a neve finita, adesso i rischi maggiori con le temperature sotto lo zero arrivano dal ghiaccio sulle strade. Roma, scuole a rischio chiusura per 9 giorni Scuole ...

Maltempo Roma - dopo la Neve è allerta ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Pericolo ghiaccio e casette "mai testate" : così vivono l'emergenza Neve i dimenticati del terremoto : Strano Paese, l'Italia, dove la neve fa più notizia se cade a Roma senza creare i disagi registrati nel 2012 e ci si dimentica delle zone più in difficoltà come quelle colpite dal terremoto di un anno e mezzo fa. Dall'alto Lazio alle Marche fino in Umbria, Burian non ha risparmiato le aree del sisma che resistono tra la costante precarietà della vita quotidiana e i timori che l'ondata di gelo possa rendere le cose ...

Martedì via al maxi concorso Inps : in 22mila sfidano Neve e ghiaccio : Doppia prova per gli oltre 22.000 candidati in arrivo da tutta Italia al concorso bandito dell'Inps che sfideranno, oltre al tema della prova, anche il maltempo e il ghiaccio, domani e dopodomani, per ...

Neve sulle zone del terremoto. 'Qui la vita è sempre precaria'. Ora rischio ghiaccio : Neve e freddo non hanno risparmiato le zone del centro Italia colpite dal terremoto, con gli sfollati nelle casette provvisorie. Non si registrano particolari situazioni di emergenza ma ora si teme il ...

Toscana : Avviso Giallo per Rischio Ghiaccio - Neve e Vento 26/27 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un Avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: fino alla sera di oggi, lunedì, forti raffiche di Grecale su tutta la regione. Per domani generale attenuazione del Vento. Rischio Neve Neve: fino alla mattina di domani, martedì, possibilità di nevicate, generalmente deboli, sulle zone appenniniche orientali (R2, R1, M, A1 […]

Neve e ghiaccio - chiusi tutti gli uffici pubblici di Roma e provincia il 26 e 27 febbraio : Il prefetto di Roma, Paola Basilone, ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia, per i giorni 26 ed 27 febbraio 2018. Anche gli uffici...

Maltempo Marche : Neve nelle zone colpite dal terremoto - preoccupazione per il ghiaccio : nelle zone delle Marche colpite dal terremoto, la popolazione affronta le prime conseguenze della neve sulle Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae). nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno nevica da due giorni sui centri colpiti dal sisma e sui villaggi di casette. La popolazione e’ abituata, “vivere la neve nelle Sae e’ una situazione nuova, un ulteriore elemento di precarieta’, in una vita che e’ ...

Maltempo e Neve a Roma : rischio ghiaccio nel pomeriggio : rischio ghiaccio nel pomeriggio a Roma dove, nelle prossime ore, è previsto un abbassamento delle temperature: secondo le previsioni il Maltempo dovrebbe durare fino a mercoledì. Potenziati i mezzi spargisale in azione sulle strade. In serata è prevista una nuova riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione. L'articolo Maltempo e neve a Roma: rischio ghiaccio nel pomeriggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Asti : in media caduti 10 centimetri di Neve - allerta ghiaccio : Nella provincia di Asti è scattato il piano antineve, su 1.200 km complessivi di strada. Nelle ultime ore non si è verificato alcun grave disagio, ma c'è allerta ghiaccio per le temperature di molto ...

Roma - la Neve e la guerra di ghiaccio della politica : Tra le righe dei comunicati stampa il Campidoglio , M5S, e la Regione , a guida Pd e in piena campagna elettorale, pattinano sulle responsabilità della gestione maltempo. Ne scaturisce una discreta ...