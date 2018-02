Neve e gelo paralizzano i treni Bloccati migliaia di passeggeri  

La Neve e il gelo - scuole chiuse in tanti Comuni dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA - Tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse a Marzabotto, Vergato, Monghidoro, Valsamoggia, Grizzana Morandi, Monzuno, e nella vallata del Santerno. Altri Comuni del Bolognese valutano la ...

Gelo e Neve su Napoli - trasporti regolari in città : disagi per chi viaggia in treno : L'ondata di Gelo che ha colpito Napoli ed in particolare la zona collinare della città, non ha causato particolari disagi per il trasporto pubblico locale. Anm ed Eav confermano la regolarità dei ...

METEO sino 5 Marzo : GELO al clou - ulteriore crollo termico. Poi forte Neve : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 27 FEBBRAIO AL 5 Marzo 2018, ANALISI E PREVISIONE L'ondata di GELO intenso è puntualmente dilagata su gran parte d'Italia, oltre che su quasi tutta Europa portando ...

Burian - gelo incredibile a Roma dopo il tramonto sulla Neve : la Capitale è già a -3°C - sarà una notte glaciale a causa dell’effetto albedo [GALLERY] : 1/23 ...

Neve e gelo : caos e disagi in mezza Italia - nel week end arriva il caldo? : Il Buran spira forte e fa battere i denti agli abitanti del Bel Paese. Le previsioni degli esperti hanno trovato puntuale conferma fin dalla serata di domenica sera. I fiocchi di Neve hanno iniziato ad imbiancare prima il nord Italia, provocando il rinvio di Juventus-Atalanta, prima di scendere velocemente verso sud. Nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio Roma si è dipinta di bianco assumendo un paesaggio tipico delle località alpina. Un evento ...

Neve e gelo in tutta Italia - treni nel caos : Cancellate tutte le corse Intercity da e per la Capitale, dove molti bus sono rimasti fermi nelle rimesse e le scuole saranno chiuse anche domani. Napoli sotto la Neve. gelo anche in Piemonte e Lombardia

Burian insiste - Puglia nel gelo - la Neve arriva nel Salento? Gli aggiornamenti : Continua l'ondata di freddo su tutto il Belpese. Da Roma a Firenze, da Torino a Pescara, sono tantissime le città che stamattina si sono risvegliate sotto l'incredibile ondata di gelo che dalla Siberia è giunta in Italia e si chiama Burian. Burian: la situazione nel Salento Il Burian però non ha ancora colpito il Salento. O meglio, la penisola salentina è rimasta senza precipitazioni nevose ma l'abbassamento delle temperature è avvenuto eccome ...

Neve e gelo - Buran mette in ginocchio l'Italia : e martedì si replica : E gelo fu. Le previsioni meteo sono state rispettate: l’arrivo di Buran è stato – in effetti – un evento eccezionale. Questa mattina gli abitanti di Roma si sono svegliati con la città...

Ventimiglia - Neve e gelo sull’accampamento dei migranti. I volontari : “Situazione pesante servono legna e coperte” : L’ondata di gelo è arrivata anche a Ventimiglia, dove in queste ore si è accumulato un fitto strato di neve che ha coperto completamente l’accampamento lungo il greto del fiume Roja dove circa 200 migranti stazionano in attesa di raggiungere la Francia. Privi di indumenti invernali e protetti dal freddo con coperte distribuite da volontari e teloni in plastica, circa duecento di migranti sono stati invitati nella giornata di ieri ad accettare ...

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla Neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

