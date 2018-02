Neve e gelo | ma è in arrivo ribaltone

Neve a Napoli e Bari : scuole chiuse e trasporti in tilt. Gelo anche in Toscana - Marche e Sardegna : scuole chiuse a Napoli, anche mercoledì 28. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l’amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota...

Neve e gelo : le scuole di tutto il Forlivese chiuse anche mercoledì : Studenti a casa anche mercoledì. Lo ha disposto il sindaco Davide Drei, 'visto il rischio di ghiaccio sulle strade per la previsione di temperature notturne a - 8 gradi'. Comunica inoltre il primo ...

Camionisti bloccati da Neve e gelo : scatta la gara di solidarietà a San Benedetto : L'ondata di gelo di matrice artico-siberiana non dà tregua nelle vallate. La colonina di mercurio segna ormai da 48 ore valori al di sotto dello zero. A Corniolo la minima è stata di -12°C e valori ...

Meteo - brutte notizie : dopo Burian arriva Big Snow. Dopo l’ondata di gelo che ha stretto l’Italia in una morsa - non c’è tregua : tanta Neve. Le previsioni : L’Italia è stretta in una morsa di gelo. La neve ha imbiancato la penisola e Dopo un primo momento di gioia per i fiocchi caduto, sono iniziati i disagi, oltre al freddo intenso. Ma se pensavate che Dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il Meteo avrebbe concesso una tregua, dovrete ricredervi. Dal momento che sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può ...

Maltempo - allerta Burian : gelo e Neve in Spagna : Il Burian, la gelida corrente siberiana ha iniziato a colpire anche la Spagna, dove è allerta per gelo e neve nel centro e nel nord-est, in particolare in Catalogna, dove il traffico ha subito già oggi importanti perturbazioni a causa delle prime abbondanti nevicate. La direzione del traffico della Catalogna ha vietato la circolazione dei camion sopra le 7,5 tonnellate su tutte le strade e autostrade del paese a partire dalle 16.00 di oggi. La ...

Neve e gelo - cosa fare : i consigli della Protezione civile - : Mentre l'Italia affronta nevicate e temperature polari, l'organizzazione ha diffuso una serie di suggerimenti volti a istruire gli italiani sui comportamenti corretti per tutelare la propria sicurezza ...

Neve e gelo - cosa fare : i consigli della Protezione civile : Neve e gelo, cosa fare: i consigli della Protezione civile Mentre l'Italia affronta nevicate e temperature polari, l'organizzazione ha diffuso una serie di suggerimenti volti a istruire gli italiani sui comportamenti corretti per tutelare la propria sicurezza e quella dei propri cari

Neve e gelo in Puglia : anche Bari imbiancata [GALLERY] : 1/31 Donato Fasano/LaPresse ...

Allerta Meteo Burian - altre 24 ore glaciali sull’Italia : GELO e Neve da record da Ancona a Napoli - è una giornata storica : 1/15 ...

Gelo - Neve e freddo siberiano : come comportasi in ogni situazione. I consigli degli esperti : ecco il vademecum per non avere ‘brutte sorprese’ : come comportarsi in caso di neve e Gelo? Viste le basse temperature e il freddo siberiano che Burian ha portato in Italia, con Roma che si è risvegliata sotto la neve, la Protezione Civile ha fatto circolare sui propri social network un vademecum per sapere cosa fare e cosa non fare nelle giornate caratterizzate da nevicate o freddo polare. “Informati sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i ...

Neve a Napoli - riapre l’aeroporto ma continuano i disagi. Gelo anche in Toscana e Sardegna : Scuole chiuse a Napoli. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l’amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota, «avvisa la cittadi...

Maltempo : anche i Balcani nella morsa di Neve e gelo : anche i Balcani alle prese con neve e gelo: forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria e conseguenze sulle colture agricole. Nevicate abbondanti si sono registrate su gran parte della Croazia paralizzando la circolazione soprattutto nelle regioni montuose dell’entroterra, dove le temperature sono scese fino a -20°C. Ondata di gelo anche sulla costa dalmata e le isole dell’Adriatico. Situazione simile nella vicina ...