Neve a Roma | il ghiaccio ferma la città | chiusi Comune e Tribunale

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO - COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio - rischio stop di 9 giorni : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO , COMUNE di ROMA 27 FEBBRAIO : l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Roma sbanda per la Neve : rischio scuole chiuse per 9 giorni : Che per la Capitale non sarebbe stata una giornata come tutte le altre si era capito già alle prime luci dell'alba, quando i fiocchi di neve hanno cominciato a cadere in misura superiore...