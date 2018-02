Neve a Napoli | “The Day After Tomorrow” in tangenziale | auto di traverso | traffico in

Neve - ancora treni cancellati a Roma e Napoli : ritardi fino a due ore : ritardi e cancellazioni anche questa mattina negli scali ferroviari Romani, messi in ginocchio ieri dall'emergenza Neve. Al momento tutti i treni Alta Velocità in arrivo e partenza da Roma fermano a ...

Neve a Napoli - scuole chiuse. Stop voli a Capodichino - treni rallentati - fermi metro e bus. Il Comune : "Solo spostamenti necessari" : Neve a Napoli. Una nevicata storica per Napoli quella di oggi, tra la magia di una città insolitamente imbiancata e i disagi che comporta un evento così eccezionale per il capoluogo...

Maltempo - Napoli sotto la Neve : scuole chiuse - stop a bus e aerei - spostamenti “sconsigliati”. Polemica sui treni fermi : Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E anche il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la Polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. ...

Maltempo - Neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

