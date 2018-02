Neve a Bari | Decaro ordina chiusura delle scuole | domani tutti a casa Spargisale in

Neve a Napoli e Bari : scuole chiuse e trasporti in tilt. Gelo anche in Toscana - Marche e Sardegna : scuole chiuse a Napoli, anche mercoledì 28. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l’amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota...

Neve a Bari - si gioca sulla spiaggia : ANSA, - Bari, 27 FEB - Pupazzi di Neve sulla spiaggia 'Pane e pomodoro' di Bari dove numerose persone questa mattina si sono riversate per giocare. La spiaggia, il lungomare e il centro storico sono ...

Neve in Puglia - anche Bari imbiancata : 14.38 In Puglia nevica anche a Bari dove le strade e le auto si sono imbiancate, da qualche ora sta nevicando con insistenza su Foggia anche se non vengono segnalati particolari disagi. Il sindaco del capoluogo dauno Landella ha allertato la protezione civile per eventuale intervento dei mezzi spargisale e spazzaNeve. Intanto a causa del ghiaccio l'Ataf, l'azienda di trasporti pubblici è stata costretta a sopprimere alcune corse e i vigili del ...

Neve a Napoli e Bari : scuole chiuse e trasporti in tilt. Gelo anche in Toscana e Sardegna : scuole chiuse a Napoli. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l’amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota, «avvisa la cittadi...

Maltempo - gelo record e Neve a Roma/ Italia - allerta meteo Buran : a Bari piano d'emergenza per i senzatetto : Maltempo, gelo record e neve a Roma: l'allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta Italia, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:32:00 GMT)

Maltempo - allerta Neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

