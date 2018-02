Netto calo registrato da HCP

Netto calo registrato da IGD : In forte ribasso IGD , che mostra un disastroso -2,19%. L'andamento di IGD nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Borsa di Tokyo in Netto calo - Nikkei perde 1 - 01% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,01% – Borsa di Tokyo in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna,... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,01% su Roma Daily News.

Nestlé : utile Netto in calo del 15 - 8% nel 2017

Vontobel : utili in Netto calo nel 2017

Swisscom : utile Netto in calo nel 2017

Borsa : Europa chiude in Netto calo : ANSA, - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee chiudono in netto calo, dopo il tonfo ieri a Wall Street, il contagio dei mercati asiatici e la forte volatilità vista anche oggi Oltreoceano. Londra chiude ...

Aeroporti - il traffico su Fiumicino è in picchiata. E sgonfia i piani dei BeNetton per il raddoppio dello scalo : A Fiumicino non diminuisce solo il numero di atterraggi e decolli (nel 2017 -5,3% sul 2016, ad un livello pari a quello di 15 anni fa), come aveva anticipato Il Fatto Quotidiano. Cala anche il numero di passeggeri, come risulta dai dati ufficiali pubblicati in ritardo rispetto alle scadenze consuete da Aeroporti di Roma (AdR), la società di gestione di proprietà dei Benetton. L’arretramento dei transiti è meno vistoso di quello dei ...