Negozi chiusi e bus fermi per la neve | a che ora riapre la città?

Chiusi per crisi : Negozi - quante saracinesche giù negli ultimi 10 anni : Nel complesso dell'economia gli occupati italiani sono aumentati, sempre negli ultimi cinque anni, dello 0,6% mentre quelli stranieri sono cresciuti dell'15,2%. Chiusi per crisi: negozi, quante ...

Macerata - manifestazione - Negozi chiusi e c'è chi "blinda" le vetrine : Non si faccia politica su quanto accaduto, ma si pensi piuttosto a risolvere il problema di questi ragazzi che spacciano ovunque ». In corso Cavour molti altri negozi chiuderanno nel pomeriggio. Così ...

Una tempesta di sabbia rossa ha colpito la Turchia. In alcune città dell'est Negozi chiusi ed esenzione dal lavoro : Una tempesta di polvere sta soffocando il sud est della Turchia. I forti venti provenienti dalla Siria trasportano le polveri colorando il cielo di rosso in un paesaggio marziano. Nelle province di Diyarbakir, Sirnak, Mardin, Sanliurfa e Batman la nube ha ridotto la distanza di visibilità a 50 metri, spingendo molte persone a non uscire di casa e i negozi a chiudere.Nofilter Nomakeup #Mardinpic.twitter.com/KQtAZz1HHX — Mustafa Asin ...

Negozi chiusi - topi e clochard : la strada della Dolce Vita muore nel degrado : Chissà se oggi, passeggiando da Porta Pinciana in direzione di piazza Barberini, Marcello e Maddalena riconoscerebbero la loro Via Veneto. Quella frenetica dei tavolini all’aperto e dei caffè eleganti, quella delle ragazze che passeggiano sottobraccio, occhiali da sole e sigaretta tra le dita, quella dei paparazzi e dei flash, delle attrici in cerca di una festa e delle cabriolet parcheggiate in doppia fila.Le rovine del Cafè VenetoDi ...

Pavia - incendio capannone : sindaco - “tenere chiusi Negozi e aziende” : Nella notte un incendio ha interessato un capannone a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia: il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati ha emesso un’ordinanza in base alla quale si chiede ai cittadini residenti nelle zone circostanti (Cascina San Giuseppe, Cascina Colombara e Cascine di Sotto) di restare in casa e mantenere chiuse porte e finestre. L’ordinanza riguarda anche le attivita’ commerciali e industriali. ...

"Negozi chiusi durante le feste? Di Maio copia l'iniziativa di Confesercenti" : Negozi aperti la domenica o durante le festività? Politica e società si dividono, mentre i lavoratori protestano. Sono scesi in piazza venerdì quelli dell' Oriocenter , uno dei più grandi centri commerciali italiani, per opporsi alle aperture ...

Negozi chiusi durante le feste? Di Maio copia l'iniziativa di Confesercenti : Negozi aperti la domenica o durante le festività? Politica e società si dividono, mentre i lavoratori protestano. Sono scesi in piazza venerdì quelli dell’Oriocenter, uno dei più grandi centri commerciali italiani, per opporsi alle aperture natalizie decise dalla direzione del mall di Orio al Serio. Un presidio, quello dello scorso 22 dicembre, che è stato indetto per promuovere le due giornate di sciopero proclamate per il 25 e 26 ...

Negozi - scontro aperti o chiusi festività. E la vergogna dei 4 euro all'ora : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

Negozi aperti o chiusi giorni festivi : battaglia. E in vigore legge stop centri commerciali : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

Negozi aperti o chiusi nei giorni festivi : ritorna la battaglia : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

M5s - Di Maio e i Negozi chiusi nei giorni festivi - il brutto sospetto su Casaleggio : Il Movimento 5 Stelle è al centro della polemica sull'apertura dei negozi durante i giorni festivi per cui Luigi Di Maio si è espresso fermamente contrario. Davide Casaleggio è intervenuto sull'...

Negozi chiusi nei giorni festivi? Ecco quanto costa santificare le feste : Leggendo la proposta M5S sulla limitazione alle aperture dei Negozi nei giorni festivi mi è venuto in mente quando da bambino alla domenica, dopo la messa, passavo in pasticceria a comprare i dolci. A onor del vero non mi sembrava che il pasticciere sentisse l’apertura domenicale come una vessazione, anche perché, probabilmente, in quel giorno si concentrava metà del suo fatturato settimanale. A pensarci bene, poi alla domenica era aperta anche ...