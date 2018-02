Ne-Yo | non c’è Good Man senza fair play

C’è CasaPound : Leu non va alla tribuna elettorale : C’è CasaPound: Leu non va alla tribuna elettorale “Questa lista – afferma Leu – rivendicail fascismo come esperienza storica di riferimento definendo ipropri aderenti come fascisti del terzo millennio. Nonintendendo noi legittimare questa cultura politica inalcun modo non parteciperemo nelprofondo rispetto dell’antifascismo”. Continua a leggere L'articolo C’è CasaPound: Leu non va alla tribuna elettorale ...

Meteo - brutte notizie : dopo Burian arriva Big Snow. Dopo l’ondata di gelo che ha stretto l’Italia in una morsa - non c’è tregua : tanta neve. Le previsioni : L’Italia è stretta in una morsa di gelo. La neve ha imbiancato la penisola e Dopo un primo momento di gioia per i fiocchi caduto, sono iniziati i disagi, oltre al freddo intenso. Ma se pensavate che Dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il Meteo avrebbe concesso una tregua, dovrete ricredervi. Dal momento che sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può ...

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

Oscar 2018 - la sfida tra i cinque attori non protagonisti : ma c’è un solo favorito per la statuetta : Tre manifesti, due attori e un solo Oscar disponibile. Fra Sam Rockwell e Woody Harrelson – entrambi mirabili supporting dell’acclamata opera del britannico Martin McDonagh – tutto (scommesse, previsioni, Golden Globe, SAGA, Critic’s Choice Award già vinti e parecchi altri..) celebra il primo. Non se ne avrà il collega Harrelson (qui alla sua terza nomination ma ancora a secco di statuette) se il 49enne californiano se ne avvantaggerà, ma il suo ...

La neve non c’è più ma sui treni italiani è ancora caos : ancora disagi per i passeggeri su rotaia, con molte cancellazioni e ritardi di ore, molti problemi per i pendolari soprattutto a Roma e nel Lazio

Bollette elettriche - cosa c’è di vero e cosa no nel caos dei rincari “perché i morosi non pagano” : Sarà perché la gente è stanca dei continui balzelli all’insù per coprire qualsiasi buco, sarà perché le mille voci che costellano le Bollette sono indecifrabili e sarà perché anche i più esperti hanno difficoltà a districarsi tra le ipertecniche delibere dell’Autorità per l’Energia, sta di fatto che da una settimana a questa parte la confusione sulle Bollette è tanta, tra fake news, inviti al boicottaggio e annunci di ricorsi ...

Aggressione a Brumotti - carabinieri di Palermo : “Nella vettura non c’è alcuna traccia di proiettile” : Non è stata trovata alcuna traccia di proiettile all’interno dell’auto della troupe di Striscia la notizia, colpita da una fitta sassaiola nel quartiere Zen di Palermo. Al momento quindi i carabinieri non confermano che contro l’auto sia stato esploso alcun colpo di arma da fuoco. Domenica pomeriggio l’inviato Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere, quando l’auto sulla ...

Irreperibilità di farmaci - l’Aifa fa chiarezza : “non c’è nessun allarme” : «Siamo perfettamente d’accordo con l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco: gli ondivaghi episodi di Irreperibilità che si registrano nelle farmacie su alcuni medicinali – spesso sempre gli stessi, mancanti a singhiozzo ora in una provincia e ora in un’altra – non si risolvono con allarmismi e protagonismi che finiscono soltanto per innescare le classiche sindromi da ‘al lupo, al lupo’». E’ il commento con cui Annarosa Racca, presidente di ...

“non ho parole”. UeD - Valentina Vignali su tutte le furie : ‘sgarro’ del suo ex. Stefano Laudoni - ancora lui. Dopo la burrascosa separazione - il giocatore di basket ne combina un’altra. E c’entra anche Maria De Filippi : intrigo assoluto : Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto quella che fino a qualche giorno fa sembrava essere solo un’invenzione. A mettere insieme i tasselli di questa storia c’ha pensato il sito di Isa e Chia che, grazie alla segnalazione di un utente, infatti, sarebbe stato messo a conoscenza di un particolare che, se confermato, vedrebbe Stefano Laudoni salire sul trono di Uomini e Donne. Lo sportivo, nello ...

Oscar 2018 - la sfida tra le attrici non protagoniste : c’è anche la regina dell’R&B Mary J. Blige : Di solito sono le madri, le sorelle, le compagne o le migliori amiche delle protagoniste. E infatti nessuna smentita per le candidate a “supporting actress” del 2018: due madri “difficili” (Allison Janney e Laurie Metcalf), una sorella “complice” (Lesley Manville), una migliore amica (Octavia Spencer) e – a smentire la prevedibilità – una vicina di casa dal carattere assai deciso (Mary J. Blige). Partire dalla regina dell’R&B sembra un ...

“Ciao Amore”. C’è Posta per te. Per 64 anni non ha fatto altro che cercarla. Poi - quando finalmente la busta si apre lei lo gela con una risposta terribile : Da lontano, ma neanche troppo, Maria se la ride con il suo registro in mano e gli occhiali che scendono sul naso. Il pubblico la segue, sghignazza, sorride. C’è chi fa le solite battute da bar (non si sente, ma si capisce dagli sguardi) e chi osserva con gli occhioni riempiti di lacrime come quelli di un cucciolo. La storia è quella di Antonio e Domenica. Dall’ultima volta che si sono visti, però, sono passati 64 anni. Antonio perde la ...

“Levatemela dai piedi”. C’è Posta per te : tragedia totale. Gino e Lina implorano i figli di lui che non vogliono più vedere il padre. Quello che è accaduto ha lasciato tutti sotto choc. Poi l’intervento di Maria : Sempre grandi emozioni a C’è Posta per Te. Nell’ultima puntata gli ospiti di Maria De Filippi hanno come sempre fatto riflettere. Questa volta è stata consegnata dal fattorino una lettera doppia, indirizzata a Emiliano e Rosy che hanno accettato l’invito del papà Gino, senza però sapere che era stato lui a fare la richiesta. Appana sono entrati in studio era palpabile l’emozione e quando si è aperta la lettera i ...

Giorgia a C’è Posta Per Te nel ricordo di Francesca - scomparsa troppo presto (video) : “L’anima non muore mai” : La partecipazione di Giorgia a C'è Posta per Te sabato 24 febbraio ha arricchito uno dei momenti più intensi della puntata, quello dedicato alla storia di Martina, della defunta sorella Francesca e della loro madre devastata dalla perdita improvvisa ed inspiegabile della giovane figlia. Giorgia ha assistito al racconto di Martina, una ragazza romana che ha voluto inviare una lettera a sua madre per chiederle di riprendere a vivere dopo la ...

Ascolti TV | Sabato 24 febbraio 2018. C’è Posta per Te al 29.6% - non c’è Più Religione si difende con il 17% : Maria De Filippi Su Rai1 Non c’è più Religione – in onda dalle 21.31 alle 23.13 – ha conquistato 4.063.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.18 alle 00.43) ha raccolto davanti al video 5.796.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5% di share e NCIS New Orleans 1.004.000 (4.2%). Su Italia 1 Kung Fu Panda ha ...