‘Ndrangheta | boss al 41 bis in permesso dalla madre condannata all’ergastolo ma non in

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è… http… - vincemari2 : RT @fattoquotidiano: Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è… http… - fattoquotidiano : Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è… - NewsTG_ : #ULTIMORA 'NDRANGHETA: Il boss Domenico Gallico al 41 bis andrà a trovare la madre malata -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è detenuto al 41 bis perché ritenuto uno dei più sanguinaridella. Eppure Domenico Gallico ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Sassari unper tornare a Palmi e incontrare lamalata che non vede dal 2012. La donna, novantaduenne, è Lucia Giuseppa Morgante,per un omicidio che l’altro figlio, Giuseppe Gallico, le aveva ordinato durante un colloquio in carcere. Nell’ottobre del 2017 la Cassazione ha confermato la condanna al fine pena mai per la donna, ma la signora Morgante è libera avendo ottenuto un differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute. Incontrerà dunque il figlio nella sua Palmi, teatro della sanguinaria faida che ha visto protagonista proprio la cosca Gallico. L’incontro tra la ...