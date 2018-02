NBA | Davis strapazza Phoenix

NBA - Il Postino diventa l'uomo delle pulizie : lo scherzo di Karl Malone a Anthony Davis : Uno in Louisiana ci è nato e ci è nato e ci è cresciuto, anche cestisticamente , andando al college a Louisiana Tech, , l'altro invece dello stato del sud è diventato la bandiera come superstar e ...

NBA - Anthony Davis scrive una pagina di storia e New Orleans batte Miami al supplementare : Forse bisognerebbe iniziare a considerare un ulteriore nome per la corsa al premio di MVP, perché il livello raggiunto da Anthony Davis meriterebbe quantomeno una menzione speciale. La stella dei New ...

NBA - Davis : "Con Cousins avremmo potuto andare in finale" : ROMA - Reduce da un All Star Game in cui ha segnato 12 punti contribuendo al successo del Team LeBron, Anthony Davis si è subito rituffato nell'universo Pelicans e ha parlato della pesante assenza ...

NBA - Anthony Davis da 44 - New Orleans passa dopo due OT. Thomas esordio positivo ma sconfitta Lakers : Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 128-138 2OT IL TABELLINO Ad inizio terzo quarto, quando il vantaggio dei New Orleans Pelicans aveva raggiunto le 28 lunghezze, nessuno si sarebbe potuto immaginare ...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA - risultati della notte : Davis - Walker e Mitchell a quota 40 - Philadelphia resiste a Miami : Bank Stadium di Minneapolis ci saranno anche diversi giocatori dei Sixers capitanati da Joel Embiid che, da consumato ministro dello sport a Philadelphia, ha colto l'occasione per giocare il primo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Antetokounmpo e Davis fanno volare Bucks e Pelicans - Durant batte ancora James! : Chi si aspettava un mio articolo sulla NBA Regular Season 2017/18 domani beh… sarà (forse) piacevolmente sorpreso di trovarlo in anticipo oggi. C’è troppa carne al fuoco per non analizzare oggi le partite che sono andate in scena sui parquet americani in questi tre giorni. Vediamo allora cosa è successo partendo dalle 7 partite che hanno concluso la giornata di lunedì di questa NBA Regular Season. I Sixers grazie alla doppia ...

NBA 2018 : Anthony Davis batte Boston al supplementare. Career high per Evan Fournier - bene Portland e Denver : Quattro partite nella notte NBA. Un altro Anthony Davis show! Dopo i 48 punti segnati contro New York, la prima scelta del Drat 2012 si ripete anche contro Boston. Altra prestazione capolavoro e un’altra super doppia doppia da 45 punti e 16 rimbalzi nel successo dei suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics per 116-113 dopo un tempo supplementare. I Pelicans sono alla terza vittoria consecutiva e ringraziano anche le due ottime ...

NBA - da un Garden all'altro : Anthony Davis schianta Boston al supplementare : Se il rendimento di Anthony Davis è quello delle ultime due partite ai Garden, forse i New Orleans Pelicans dovrebbero considerare l'idea di cambiare il nome dello Smoothie King Center in Smoothie ...

NBA - Davis trascina i Pelicans nella rimonta sui Knicks : Nba, Davis trascina i Pelicans nella rimonta sui Knicks È da urlo la rimonta dei Pelicans che, trascinati dai 48 punti di Anthony Davis Continua a leggere L'articolo Nba, Davis trascina i Pelicans nella rimonta sui Knicks sembra essere il primo su NewsGo.

NBA - una notte da re di New York : i 48 punti di Anthony Davis : 'SENTIVO DI NON POTER SBAGLIARE' L'incredibile crescita di 20 centimetri (fino ai 2.10) nel breve volgere di pochi mesi ha permesso al Mondo di accorgersi di Davis, dominatore della stagione del ...