NBA | Anthony Davis formato MVP | 53 punti e 6vittoria in fila per i Pelicans

NBA 2018 : vittorie per tutte le big impegnate - brilla Anthony Davis : Serata da dieci partite per l’NBA 2018. impegnate, tra le altre squadre, anche diverse ancora in lotta per ottenere ottimi risultati, compresi quei Golden State Warriors favoriti per il titolo. Steph Curry e compagni non hanno fallito e hanno vinto 125-111 contro i New York Knicks, complici anche i 26 punti di Klay Thompson, miglior realizzatore di serata, mentre Durant e lo stesso Curry si sono fermati rispettivamente a 22 e 21 punti ...

NBA - Il Postino diventa l'uomo delle pulizie : lo scherzo di Karl Malone a Anthony Davis : Uno in Louisiana ci è nato e ci è nato e ci è cresciuto, anche cestisticamente , andando al college a Louisiana Tech, , l'altro invece dello stato del sud è diventato la bandiera come superstar e ...

NBA - Anthony Davis scrive una pagina di storia e New Orleans batte Miami al supplementare : Forse bisognerebbe iniziare a considerare un ulteriore nome per la corsa al premio di MVP, perché il livello raggiunto da Anthony Davis meriterebbe quantomeno una menzione speciale. La stella dei New ...

NBA - Anthony Davis da 44 - New Orleans passa dopo due OT. Thomas esordio positivo ma sconfitta Lakers : Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 128-138 2OT IL TABELLINO Ad inizio terzo quarto, quando il vantaggio dei New Orleans Pelicans aveva raggiunto le 28 lunghezze, nessuno si sarebbe potuto immaginare ...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA - Carmelo Anthony raggiunge quota 25.000 punti in carriera. 'Ironico farlo a Detroit...' : Forse non ha ricevuto molta attenzione, ma dovrebbe perché ha raggiunto grandi risultati nel mondo del basket". Degli altri 20 giocatori che lo precedono nella classifica marcatori all-time , ...

NBA 2018 : Anthony Davis batte Boston al supplementare. Career high per Evan Fournier - bene Portland e Denver : Quattro partite nella notte NBA. Un altro Anthony Davis show! Dopo i 48 punti segnati contro New York, la prima scelta del Drat 2012 si ripete anche contro Boston. Altra prestazione capolavoro e un’altra super doppia doppia da 45 punti e 16 rimbalzi nel successo dei suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics per 116-113 dopo un tempo supplementare. I Pelicans sono alla terza vittoria consecutiva e ringraziano anche le due ottime ...

NBA - da un Garden all'altro : Anthony Davis schianta Boston al supplementare : Se il rendimento di Anthony Davis è quello delle ultime due partite ai Garden, forse i New Orleans Pelicans dovrebbero considerare l'idea di cambiare il nome dello Smoothie King Center in Smoothie ...

NBA - una notte da re di New York : i 48 punti di Anthony Davis : 'SENTIVO DI NON POTER SBAGLIARE' L'incredibile crescita di 20 centimetri (fino ai 2.10) nel breve volgere di pochi mesi ha permesso al Mondo di accorgersi di Davis, dominatore della stagione del ...

NBA 2018 : Anthony Davis show a New York! Continuano le strisce positive di Miami e Minnesota : Sono quattro le partite della notte NBA. Continua la striscia positiva dei Miami Heat, arrivati alla settima vittoria consecutiva. Dominio assoluto per la squadra di Erik Spoelstra all’AmericanAirlines Arena contro i Milwaukee Bucks, che cedono nettamente 97-79. Decisivo un terzo quarto da 30-16 per Miami, che ha in Goran Dragic il migliore con 25 punti, mentre in casa Bucks non bastano i 22 punti di Giannis Antetokounmpo. Partita ...

Mercato NBA - e se fosse Anthony Davis il prossimo obiettivo di Golden State? : Fedeli alla loro impostazione da azienda della Silicon Valley, i Golden State Warriors hanno sempre un obiettivo in mente per mantenere il vantaggio competitivo sui propri avversari. Spesso si tratta ...

NBA - l'altro lato della schiacciata dell'anno : sui social l'eroe è Ron Baker e non Anthony Davis : Soltanto ieri vi avevamo raccontato la schiacciata mandata a segno da Anthony Davis contro i New York Knicks come "la più bella dell'anno", arrivata appena in tempo, prima che il calendario mandasse ...

NBA - Anthony : "Un Westbrook così giova alla squadra" : ROMA - Una delle squadre senza dubbio più in forma del momento in NBA sono gli Oklahoma City Thunder che questa notte contro i Toronto Raptors hanno colto la sesta vittoria consecutiva (l'ottava nelle ...

NBA - Donovan su Anthony : "Si applica molto ed ha accettato il ruolo" : ROMA - Dopo un inizio di stagione difficile gli Oklahoma City Thunder sembrano aver ingranato la giusta marcia come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei gare. Il merito dei ...