NBA 2018 | vittorie per tutte le big impegnate | brilla Anthony Davis

NBA 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA 2018 : Rockets - undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime - bene Celtics e Cavaliers : Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

NBA All Star Game 2018 : la sfida delle stelle va a LeBron : ... perciò gli organizzatori puntano a ripeterla anche il prossimo anno, possibilmente anche con la scelta dei giocatori da parte dei due capitani visibile in televisione o in streaming. Le squadre si ...

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team LeBron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...

NBA - All Star Game 2018 : Donovan Mitchell re delle schiacciate. Devin Booker vince la gara del tiro da tre : Il weekend dell’All Star Game di NBA è proseguito con l’All Star Saturday. Una delle serate più attese, quella che dà più spettacolo e adrenalina e che fa da preludio alla partita delle stelle della domenica. Il piatto forte è stato, come sempre, la gara delle schiacciate. A trionfare è stato Donovan Mitchell, proseguendo una stagione da rookie davvero da sogno. Il giocatore di Utah ha messo in scena un vero e proprio show, battendo ...