Nazionale | Buffon Scala e Cannavaro in coro | Meglio il ritiro | questa non è la

Calcio - Fabio Cannavaro sul ritorno di Buffon in Nazionale : “Non è la strada giusta per rifondare” : Non le manda a dire Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou ed ex capitano azzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport sul tema del momento: crisi del Calcio italiano a livello dirigenziale ed il possibile ritorno di alcuni “senatori” come Gigi Buffon e Daniele De Rossi in Nazionale. In primis, Cannavaro non pensa che il problema vero parta dall’allenatore quanto dall’asset della Figc, dimostratosi ...

Caso Buffon - parla l’agente Martina : “il futuro alla Juve e la Nazionale - la situazione” : Il Caso Buffon, tra rinnovo e Nazionale, sta tenendo banco in questi concitati giorni del nuovo ciclo dell’Italia targata Di Biagio. Oggi l’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ delle intenzioni del portiere bianconero: “Non è cambiato niente da novembre. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo chiamava avrebbe risposto presente. Questo è un passaggio importante per ...

Cannavaro : Buffon in Nazionale? Il Mondiale del 2010 non ci ha insegnato nulla : Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, è stato uno dei pilastri della nazionale italiana di calcio. L'ex difensore napoletano con la maglia azzurra, e con la fascia di capitano, ha messo in bacheca il Mondiale del 2006 e ha anche vinto il Pallone d'Oro nello stesso anno, merito di quella affermazione e anche delle sue grandi prestazioni con la maglia della Juventus. Cannavaro, ai microfoni della Gazzetta dello ...

Nazionale - Buffon non molla 'Serve esperienza in periodo di transizione' : Se non fossi il portiere della Juve mi piacerebbe lo scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli ...

Buffon è un fiume in piena : il ritiro come la morte - lo scudetto - le finali perse ed il caso Nazionale! Uno tra lui e Di Biagio “bluffa” : Gigi Buffon allo scoperto. Dopo essere stato tirato in ballo dal neo Ct Di Biagio in merito al suo ritorno in Nazionale, il portiere della Juventus ha parlato a Tiki Taka svelando le proprie intenzioni: “Alle parole di Di Biagio su di me e la Nazionale non c’è da aggiungere niente se non che ho un senso di responsabilità e di attaccamento che mi sentivo di dare ancora qualcosa alla Nazionale in questo momento di transizione. C’è un ciclo ...

Buffon : "Farò le prossime amichevoli con la Nazionale per un senso di fedeltà e attaccamento" : Intervista esclusiva del portiere della Juve a Tiki Taka: "Smettere di giocare è come la 'prima morte'. Per lo scudetto servirà qualcosa di straordinario, visto questo Napoli"