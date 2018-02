Navigazione in incognito Safari su iPhone | Mac e iPad

chimerarevo

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ci tenete alla vostra privacy e non volete che la cronologia, i cookie e la cache vengano salvati? Laindifa al caso vostro. Cos’è lain? Nel caso non lo sapeste, lainvi consente di navigare in internet in maniera più “privata”. Con questa modalità non verrà salvata la cronologia dei siti, i cookie ed eventuali informazioni inserite nei moduli di contatto. Verranno, però, mantenuti i files scaricati e i preferiti aggiunti. È un buon metodo per far sì che nessun’altro possa vedere la nostra attività in rete, ma tenete presente che non è una forma di anonimato. Eventuali datori di lavoro, server proxy o i siti web che visitate possono tenere traccia delle vostre attività. Modalità insuModalità insu Mac Per aprire una finestra di navigazioni in, su ...