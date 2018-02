Napoli sotto la neve portata dalla buriana

Napoli e la Campania si risvegliano sotto la neve : strade imbiancate e traffico in tilt - la neve blocca anche Capodichino : Vesuvio imbiancato e fiocchi di neve anche a Napoli. Temperature a ridosso dello zero questa mattina su tutta la Campania. Abbondanti le nevicate sopra i 300 metri, in particolare sul Vesuvio che...

Napoli e la Campania si risvegliano sotto la neve : strade imbiancate e traffico in tilt : Vesuvio imbiancato e fiocchi di neve anche a Napoli. Temperature a ridosso dello zero questa mattina su tutta la Campania. Abbondanti le nevicate sopra i 300 metri, in particolare sul Vesuvio che...

Preti gay e chat hot - bufera in Curia : due sacerdoti sotto i riflettori a Napoli : Ancora un dossier a luci rosse sulla scrivania del cardinale Crescenzio Sepe che dovrà occuparsi di verificare innanzitutto la posizione dei due Preti napoletani coinvolti nel fascicolo consegnato nei ...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...

Caso rifiuti a Napoli - chat e 900 ore di video sotto la lente : verifiche sul ruolo dell'ex assessore : Ci sono novecento ore di filmati divisi in sette lunghi video realizzati dalla testata giornalistica Fanpage, da questa mattina, nel mirino degli inquirenti della procura di Napoli. Ed il rischio...

Napoli all'esame Lipsia - Sarri : ''Il salto di qualità passa anche da questa gara. Non dobbiamo sottovalutare i tedeschi' : Trovare la motivazione per onorare l'Europa League. E' la missione del Napoli alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale contro il Lipsia. Maurizio Sarri chiede la massima concentrazione anche ...

Napoli - la solita rimonta : otto volte sotto - sette vittorie : L'ottava vittoria consecutiva non è come tutte le altre, e infatti il San Paolo e i giocatori la festeggiano a lungo, e con più trasporto. La settima rimonta di questo campionato pesa ancora un po' di ...

Napoli - due giocatori di Sarri tra i 10 più sottovalutati in Europa : Il sito britannico sportskeeda ha stilato la classifica dei dieci giocatori più sottovalutati in Europa. Nella top 10 c'è tanta Premier League e tante grandi squadre, e sul podio ci finiscono due ...

Napoli - TENTA SUICIDIO SOTTO LA METRO/ Ultime notizie - Linea 1 sospesa a Materdei : investito un 37enne : NAPOLI, TENTA il SUICIDIO SOTTO i treni della METRO 1: Linea sospesa su tutta la tratta, Ultime notizie e condizioni gravissime per il 37enne investito dal treno nella stazione di Materdei(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Napoli - maxi evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida : 7 medici sotto accusa : Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per le pratiche ...

Napoli - il suq della monnezza sotto la Porta del XV secolo : Erano stati sgomberati appena una settimana fa. Le forze di polizia ci avevano impiegato una giornata intera per ripristinare legalità e decoro urbano in un’area, quella di Porta Nolana, a Napoli, assediata da venditori abusivi di spazzatura. Ma tutto è ritornato come prima: un suq illegale di “monnezza” sotto una Porta del quindicesimo secolo, all’ingresso della città amministrata dal sindaco Luigi De ...