Napoli da applausi | manita al Cagliari | decima vittoria di fila | Juve a -4

Primavera - il Napoli batte la Juve : 3-2 in trasferta. E arrivano gli applausi di Reina e compagni : Gol, emozioni e spettacolo: in due parole, Juventus-Napoli. E in questo caso cambia davvero poco che si tratti delle formazioni Primavera, perchè le due squadre in campo hanno dato vita a una partita ...

Applausi - emozioni e grandi interpreti al Concerto di Capodanno del Teatro delle Palme di Napoli : Napoli, 3 gennaio 2018 – Strepitoso successo per la terza edizione del Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme di Napoli realizzato dalla storica Associazione Culturale Noi per Napoli. Il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli hanno portato in scena uno spettacolo completo con canto, musica, danza e recitazione offerto al pubblico, accorso numeroso e che ha riempito il grande e storico Teatro delle [...]

Napoli-Sampdoria 3-2 | Diretta Applausi per Hamsik : c'è Piotr : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la...